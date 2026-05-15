Forza Horizon 6: Alle 15 Scheunenfunde und ihre genauen Positionen auf der Map

In Japan wurden die heruntergekommenen Wracks von 15 legendären Autos versteckt. So findet ihr sie innerhalb von Sekunden.

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Chris Werian
15.05.2026 | 07:00 Uhr

Aus einer der 15 Scheunen haben wir diesen pfeilschnellen Nismo Skyline GT-R gerettet. Aus einer der 15 Scheunen haben wir diesen pfeilschnellen Nismo Skyline GT-R gerettet.

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Seit mehreren Ablegern versteckt Playground Games jetzt schon legendäre Fahrzeuge in Forza Horizon, die eine gewisse Historie mit sich tragen und mit richtig guten Werten ausgestattet sind. Forza Horizon 6 ist dabei keine Ausnahme – auch in Japan wurden Scheunen aufgestellt, in denen die runtergeranzten Karosserien der bedeutenden Autos geparkt wurden. Sie gleichen dabei allesamt dem Beispiel aus dem Titelbild, ihr werdet euch also schnell an ihren Anblick gewöhnen.

Um die Scheunen im sechsten Teil zu öffnen, müsst ihr innerhalb der Discover Japan-Stempelkarte aufsteigen, vorher bleiben die Schuppen verschlossen:

Gesteigert wird die Stempelkarte beispielsweise über:

  • Story-Missionen
  • aufgedeckte Regionen
  • das Zerstören von regionalen Maskottchen
  • Touge & Straßenrennen
  • Modifikationen an Garagen
  • fotografierten Autos
  • Rangaufstiegen bei der Essenslieferung
  • oder auch dem Kauf von Häusern

Video starten 2:18 Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen

Wenn ihr euch die Suche eine Nummer leichter machen wollt, dann könnt ihr auch neben unseren genauen Kartenpositionen den Drohnenmodus zur Hilfe nehmen und euch einen Überblick aus der Luft verschaffen. Das klappt wahlweise über den KI-Assistent ANNA, aber auch im Pausenmenü unter Mein Horizon.

Schwung 1 (ab Stufe: Besucher)

Honda NSX-R GT (2005)

Die Aluminium-Karosserie des NSX war seinerzeit ein Novum. Die Aluminium-Karosserie des NSX war seinerzeit ein Novum.

Restaurationsdauer: sehr lang
Region: Ohtani

Bereich genaue Position Zufahrt

Bereich Für die erste Scheune seid ihr nicht weit unterwegs.

genaue Position Nur ein paar hundert Meter vom Kinkaku-Ji-Tempel entfernt ist der NSX abgestellt.

Zufahrt Die Einfahrt ist bis auf ein paar Pfähle und eine umgestürzte Laterne eher unauffällig.

Die erste Scheune ist in einem dichten Waldstück gelegen. Ihr erreicht sie am besten, indem ihr dem geschlängelten Kiesweg im Westen folgt und dann den nicht auf der Karte eingezeichneten Pfad nahe des Kinkaku-Ji-Tempels nehmt.

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Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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