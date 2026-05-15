Forza Horizon 6: Alle 15 Scheunenfunde und ihre genauen Positionen auf der Map

Seit mehreren Ablegern versteckt Playground Games jetzt schon legendäre Fahrzeuge in Forza Horizon, die eine gewisse Historie mit sich tragen und mit richtig guten Werten ausgestattet sind. Forza Horizon 6 ist dabei keine Ausnahme – auch in Japan wurden Scheunen aufgestellt, in denen die runtergeranzten Karosserien der bedeutenden Autos geparkt wurden. Sie gleichen dabei allesamt dem Beispiel aus dem Titelbild, ihr werdet euch also schnell an ihren Anblick gewöhnen.
Um die Scheunen im sechsten Teil zu öffnen, müsst ihr innerhalb der Discover Japan-Stempelkarte aufsteigen, vorher bleiben die Schuppen verschlossen:
- Schwung 1 (ab Stufe: Besucher)
- Honda NSX-R GT (2005)
- Schwung 2 (ab Stufe: Tourist)
- Ford Sierra Cosworth RS500 (1987)
- Toyota 2000GT (1969)
- Schwung 3 (ab Stufe: Reisender)
- Nissan Skyline 2000GT-R (1971)
- Nissan PAO (1989)
- Schwung 4 (ab Stufe: Pfadfinder)
- Nissan #23 Pennzoil NISMO Skyline GT-R (1998)
- Lincoln Continental (1962)
- Peugeot 205 Turbo 16 (1984)
- Porsche 911 Turbo 3.3 (1982)
- Schwung 5 (ab Stufe: Navigator)
- Lamborghini Diablo SV (1997)
- Mitsubishi Montero Evolution (1997)
- Schwung 6 (ab Stufe: Abenteurer)
- Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack (2005)
- Nissan R390 GT1 (1998)
- Schwung 7 (ab Stufe: Meister-Erkunder)
- Mazda #55 Mazda 787B (1991)
- Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette (1983)
Gesteigert wird die Stempelkarte beispielsweise über:
- Story-Missionen
- aufgedeckte Regionen
- das Zerstören von regionalen Maskottchen
- Touge & Straßenrennen
- Modifikationen an Garagen
- fotografierten Autos
- Rangaufstiegen bei der Essenslieferung
- oder auch dem Kauf von Häusern
Wenn ihr euch die Suche eine Nummer leichter machen wollt, dann könnt ihr auch neben unseren genauen Kartenpositionen den Drohnenmodus zur Hilfe nehmen und euch einen Überblick aus der Luft verschaffen. Das klappt wahlweise über den KI-Assistent ANNA, aber auch im Pausenmenü unter Mein Horizon.
Schwung 1 (ab Stufe: Besucher)
Honda NSX-R GT (2005)
Restaurationsdauer: sehr lang
Region: Ohtani
Die erste Scheune ist in einem dichten Waldstück gelegen. Ihr erreicht sie am besten, indem ihr dem geschlängelten Kiesweg im Westen folgt und dann den nicht auf der Karte eingezeichneten Pfad nahe des Kinkaku-Ji-Tempels nehmt.
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