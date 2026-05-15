Forza Horizon 6: Alle 15 Scheunenfunde und ihre genauen Positionen auf der Map

Aus einer der 15 Scheunen haben wir diesen pfeilschnellen Nismo Skyline GT-R gerettet.

Seit mehreren Ablegern versteckt Playground Games jetzt schon legendäre Fahrzeuge in Forza Horizon, die eine gewisse Historie mit sich tragen und mit richtig guten Werten ausgestattet sind. Forza Horizon 6 ist dabei keine Ausnahme – auch in Japan wurden Scheunen aufgestellt, in denen die runtergeranzten Karosserien der bedeutenden Autos geparkt wurden. Sie gleichen dabei allesamt dem Beispiel aus dem Titelbild, ihr werdet euch also schnell an ihren Anblick gewöhnen.

Um die Scheunen im sechsten Teil zu öffnen, müsst ihr innerhalb der Discover Japan-Stempelkarte aufsteigen, vorher bleiben die Schuppen verschlossen:

Gesteigert wird die Stempelkarte beispielsweise über:

Story-Missionen

aufgedeckte Regionen

das Zerstören von regionalen Maskottchen

Touge & Straßenrennen

Modifikationen an Garagen

fotografierten Autos

Rangaufstiegen bei der Essenslieferung

oder auch dem Kauf von Häusern

2:18 Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen

Autoplay

Wenn ihr euch die Suche eine Nummer leichter machen wollt, dann könnt ihr auch neben unseren genauen Kartenpositionen den Drohnenmodus zur Hilfe nehmen und euch einen Überblick aus der Luft verschaffen. Das klappt wahlweise über den KI-Assistent ANNA, aber auch im Pausenmenü unter Mein Horizon.

Schwung 1 (ab Stufe: Besucher)

Honda NSX-R GT (2005)

Die Aluminium-Karosserie des NSX war seinerzeit ein Novum.

Restaurationsdauer: sehr lang

Region: Ohtani

Die erste Scheune ist in einem dichten Waldstück gelegen. Ihr erreicht sie am besten, indem ihr dem geschlängelten Kiesweg im Westen folgt und dann den nicht auf der Karte eingezeichneten Pfad nahe des Kinkaku-Ji-Tempels nehmt.