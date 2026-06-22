GTA 6 Preis geleakt - Europäischer Händler listet vor Preorder-Start 5 unterschiedliche Versionen, die teuerste für 200 Euro

Wer GTA 6 vorbestellen will, kann das ab dem 25. Juni 2026 tun. Ein europäischer Händler hat jetzt womöglich die Preise für die unterschiedlichen Editionen des Open World-Abenteuers geleakt.

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Linda Sprenger
22.06.2026 | 07:15 Uhr

Der Preis von GTA 6 wurde offenbar geleakt. Der Preis von GTA 6 wurde offenbar geleakt.

GTA 6 kann ab dem 25. Juni 2026 vorbestellt werden, doch ein wichtiger Punkt ist aktuell noch unklar: Wie teuer wird Rockstars neuestes Open World-Abenteuer werden? Womöglich liefert uns der französische Händler fnac vorab schon die Antwort. Das Kuriose dabei: Besagter Händler listet gleich fünf (!) unterschiedliche Versionen, die möglicherweise zu GTA 6 gehören.

Kommt GTA 6 in fünf unterschiedlichen Editionen? Teuerste kostet angeblich 200 Euro

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Besagter Händler listete am Sonntag insgesamt fünf Produktreinträge mit dem Codenamen "RS", der für Rockstar stehen könnte. Alle fünf Einträge waren zudem mit dem Releasedatum "19. November 2026" verknüpft, also mit dem Tag, an dem GTA 6 tatsächlich erscheinen soll.

In Anbetracht dessen liegt die Vermutung nahe, dass sich die gelisteten Produkte wirklich auf das kommende Rockstar-Spiel beziehen könnten.

Das Listing wurde mittlerweile wieder entfernt, Fans haben aber natürlich Screenshots gesichert (via Resetera). Folgende Preise wurden für die unterschiedlichen Versionen aufgeführt:

  • RS1 - 89.99 Euro
  • RS2 - 99.99 Euro
  • RS3 - 109.99 Euro
  • RS4 - 119.99 Euro
  • RS5 - 199.99 Euro

Die Standard-Edition von Grand Theft Auto 6 würde demnach also 90 Euro kosten. Bei der 200 Euro-Version könnte es sich um eine limitierte Collector's Edition handeln, bei dem Rest womöglich um Special-Editions oder Deluxe Editions mit unterschiedlichen Extras.

Betrachtet das Ganze aber mit Vorsicht: Offiziell bestätigt ist jedenfalls nicht, wie viele unterschiedliche GTA 6-Editionen es geben wird und wie viel wir dafür bezahlen sollen. Zumal nicht hundertprozentig sicher ist, ob sich die gelisteten Versionen sowie deren Preise wirklich auf GTA 6 beziehen.

Auch die fünf Editionen sind mit Skepsis zu betrachten. Zumindest GTA 5 brachte Rockstar zum Launch noch in drei unterschiedlichen Editionen heraus (Standard, Special und Collector's).

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Wie viel das Vice City-Abenteuer kosten wird, erfahren wir spätestens am 25. Juni 2026.

Grand Theft Auto 6 erscheint am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde nicht angekündigt, erscheint womöglich aber später.

Wie viel Geld würdet ihr für GTA 6 ausgeben?

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Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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