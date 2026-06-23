"Ich würde GTA 6 nur kaufen, wenn es 60 Euro oder weniger kostet": Zum GTA 6-Preis habt ihr eine klare Meinung

So viel würdet ihr für GTA 6 bezahlen.

Am 25. Juni 2026 geht's los: GTA 6 kann ab diesem Donnerstag vorbestellt werden. Eine wichtige Sache wissen wir vorab aber noch nicht: Nämlich wie viel das Open World-Abenteuer von Rockstar eigentlich kosten soll. Vor einigen Tagen haben wir euch zu diesem Thema selbst befragt. In einer Umfrage wollten wir nämlich von euch wissen, wie viel euch GTA 6 wert ist. Hier kommt die Auswertung!

So viel Geld ist euch GTA 6 wert

Wenig überraschend wollen die meisten von euch nicht allzu tief in die Tasche greifen: Von insgesamt 3416 abstimmenden Personen haben 21 Prozent für einen Preis von 60 Euro oder weniger für Grand Theft Auto 6 gestimmt.

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19 Prozent von euch sind dagegen bereit, auch 80 Euro auszugeben. Weitere 19% würden noch tiefer in die Tasche greifen und für eine Mega-Produktion wie GTA 6 auch mehr als 100 Euro ausgeben. Zur Erinnerung: Die Preisspanne für AAA-Produktionen liegt aktuell zwischen 69,99 Euro und 89,99 Euro für eine Standard-Edition.

Die Auswertung unserer Umfrage zum Preis von GTA 6 im Detail:

"Ich würde GTA 6 nur kaufen, wenn es 60 Euro oder weniger kostet" - 723 Stimmen (21%)

"Ich zahle für GTA 6 auch gerne 80 Euro" - 652 Stimmen (19%)

"Ich würde auch mehr als 100 Euro ausgeben" - 638 Stimmen (19%)

"Bis zu 70 Euro sind für mich okay" - 577 Stimmen (17%)

"Ein Preis von bis zu 100 Euro geht für mich klar" - 574 Stimmen (17%)

"Ich würde mir GTA 6 nicht mal anschaffen, wenn ich dafür bezahlt werde - 252 Stimmen (7%)

Wichtige Fußnote übrigens: Bei unserer Umfrage haben wir uns auf die Standard-Edition von GTA 6 bezogen. Wir gehen davon aus, dass Rockstar daneben noch Sondereditionen, also beispielsweise eine Special Edition oder Collector's Edition zum kommenden Vice City-Abenteuer, herausbringen wird, die noch einmal deutlich teurer ausfallen dürften als die Standard-Edition. Derartige Versionen haben wir hier aber nicht berücksichtigt.

Obwohl GTA 6 sehr wahrscheinlich unvorstellbar große Entwicklungskosten verschlungen hat, stellt Publisher Take-Two selbst übrigens ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis in Aussicht: "Verbraucher*innen zahlen für den Mehrwert, den man ihnen bietet, und unsere Aufgabe ist es, weit, weit, weit weniger als diesen Mehrwert in Rechnung zu stellen", sagte Take-Two-Chef Strauss Zelnick Ende April.

GTA 6 kann in zwei Tagen vorbestellt werden

Wie eingangs bereits erwähnt, fällt am 25. Juni, also an diesem Donnerstag, der Startschuss für die Preorder-Phase von Grand Theft Auto 6. Eine Uhrzeit, wann's genau losgehen soll, kennen wir noch nicht.

Wir sind an diesem Tag aber natürlich mit einem Liveticker für euch am Start und halten euch auf dem Laufenden. Eine Liste mit den Shops, in denen ihr GTA 6 wohl ab dem 25. Juni bestellen könnt, verlinken wir hier für euch:

Mehr zum Thema GTA 6 vorbestellen: In welchen Shops ihr das größte Spiel des Jahres kaufen könnt von Elias Mohr

GTA 6 soll am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version ist bislang nicht geplant, dürfte sehr wahrscheinlich aber zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Wie sieht's bei euch aus - werdet ihr euch GTA 6 vorbestellen?