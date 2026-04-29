GTA 6 Preis - Laut Take-Two CEO sollt ihr mehr bekommen, als ihr bezahlt

Take-Two CEO Strauss Zelnick hat sich erneut zum Anspruch von Rockstar und den Preis von GTA 6 geäußert.

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Dennis Müller
29.04.2026 | 09:15 Uhr

Take-Two CEO Strauss Zelnick hat sich erneut zu GTA 6 geäußert. Take-Two CEO Strauss Zelnick hat sich erneut zu GTA 6 geäußert.

In etwas mehr als einem halben Jahr soll GTA 6 endlich erscheinen. Doch bevor es so weit ist, muss Rockstar noch einige Fragen beantworten, die spannender kaum sein könnten. Darunter nicht nur, was das wohl meist erwartete Videospiel aller Zeiten spielerisch auf dem Kasten hat, sondern auch, wie hoch der Preis zum Release ausfällt.

Zur Kostenfrage hat sich jetzt auf der Iicon, einer Konferenz speziell für Führungskräfte der Gaming-Branche, Take Two-CEO Strauss Zelnick geäußert. (via IGN)

Ein fairer Preis für das, was ihr bekommt

Zwar klebt Strauss Zelnick noch immer kein Preisschild an GTA 6, macht aber zumindest deutlich, dass ihr am Ende ein aus seiner Sicht faires Preis-Leistungsverhältnis bekommen sollt:

"Verbraucher zahlen für den Mehrwert, den man ihnen bietet, und unsere Aufgabe ist es, weit, weit, weit weniger als diesen Mehrwert in Rechnung zu stellen"

Video starten 13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Weiter sagt er, dass ihr beim Spielen das Gefühl bekommen sollt, hier etwas Großartiges gekauft zu haben. Etwas Großartiges, für das ihr einen fairen Preis bezahlt habt.

In einer Umfrage hatten wir euch gefragt, welches Preisschild für die GamePro-Community angemessen erscheint. Hier ist das Ergebnis:

GTA 6 soll das "spektakulärste Stück Entertainment der Menschheitsgeschichte" werden

Doch nicht nur die Aussage zum Preis von Strauss Zelnick ist interessant, auch zur generellen Qualität von GTA 6 sagt der CEO von Take-Two einen zumindest denkwürdigen Satz:

"Unser Ziel ist es, das spektakulärste Stück Entertainment der Menschheitsgeschichte zu erschaffen – und das ist eine gewaltige Herausforderung. Wenn uns das gelingt und wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten, dann wird der Erfolg von selbst kommen.

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Das meistgewünschte Stück Entertainment der Menschheitsgeschichte, zumindest an dem Punkt ist Rockstar aktuell sehr nah dran. Ob das Spiel dann letzten Endes seine großen Ambitionen bestätigt, wird sich spätestens zum Release zeigen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

Was lösen die Aussagen von Strauss Zelnick in euch aus und findet ihr generell, dass solch große Ambitionen einem Spiel guttun?

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