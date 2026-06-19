GTA 6 Preis: So teuer könnte das Spiel werden und diese offiziellen Aussagen und Gerüchte gibt es

Der Vorbestellungs-Termin für Grand Theft Auto 6 ist bekannt, der Preis allerdings noch nicht. In der Vergangenheit gab es bereits einige Gerüchte dazu.

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Tobias Veltin
19.06.2026 | 20:00 Uhr

Welches Preisschild bekommt GTA 6? Spätestens am 25. Juni werden wir es wissen. Welches Preisschild bekommt GTA 6? Spätestens am 25. Juni werden wir es wissen.

Während der Vorbesteller-Termin für Grand Theft Auto 6 mittlerweile bekannt ist (25. Juni) gibt es bezügliches des Preises für das Rockstar-Spiel noch ein dickes Fragezeichen. Denn ein offizieller Preispunkt wurde bislang nicht bekannt gegeben – was in der Vergangenheit viele Gerüchte ins Kraut schießen ließ.

Das liegt vor allem an der langen Entwicklungszeit und den immensen Kosten, die GTA 6 offensichtlich verschlungen hat. Wirkt sich das möglicherweise auf den Preis aus?

Zur Erinnerung: Grundsätzlich bewegen sich die Preise für aktuelle AAA-Produktionen zwischen 69,99 Euro und 89,99 Euro (Standard-Edition). Auch bei GTA 6 gehen wir aktuell von einem Preis irgendwo in diesem Bereich aus.

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Diese offiziellen Aussagen zum Preis gab es

Offiziell bekanntgegeben hat Take-Two, der Mutterkonzern von Rockstar Games, bezüglich des Preises noch nichts. Allerdings hat sich Strauss Zelnick, CEO von Take-Two, in der Vergangenheit ein paar Mal zu diesem Thema geäußert – ohne jedoch konkret zu werden.

Zuletzt erwähnte er das Thema auf einer Konferenz für Führungskräfte in der Gaming-Branche. Und deutete an, dass GTA 6 ein aus seiner Sicht faires Preis-Leistungsverhältnis haben wird:

"Verbraucher zahlen für den Mehrwert, den man ihnen bietet, und unsere Aufgabe ist es, weit, weit, weit weniger als diesen Mehrwert in Rechnung zu stellen."

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Auch wenn er keine offiziellen Zahlen nannte, bremste er damit ein Stückweit die vielen Gerüchte zu einem enorm hohen Verkaufspreis für GTA 6 aus.

Diese Gerüchte gab es bislang zum Preis

Denn genau diese Gerüchte kursierten in der Vergangenheit immer mal wieder. Unter anderem im September 2023, als ein Verkaufspreis von bis zu 150 Dollar (!) kolportiert wurde.

Ein offizielles Dementi von Take-Two gab es damals zwar nicht, allerdings verwiesen einige Finanzexperten diesen absurd erscheinenden Preis sehr schnell ins Land der Fantasie – unter anderem, weil er zu viele Gelegenheitsspieler*innen abschrecken würde.

Ein bisschen weiter unten – aber immer noch über dem aktuell üblichen "Normalpreis" – setzte Branchen-Analyst Michael Pachter seine Vermutung für den GTA 6-Preis an. Im März 2025 sagte er:

"Wir denken, das Unternehmen hat Pläne, das Spiel zu einem bisher unerhörten Preispunkt zu verkaufen und vermuten, das Management könnte den Konsument*innen einen Anreiz bieten, 100 Dollar oder mehr pro Einheit zu bezahlen, indem sie sie mit einer großen Summe an ingame-Währung belohnen, die in GTA Online ausgegeben werden kann."

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Ein dreistelliger Dollar/Euro-Betrag für GTA 6? Dazu hatte sich im vergangenen Jahr auch Chris Stockman, der Director des ersten Saints Row, geäußert – und sogar gehofft, dass GTA 6 dieses dicke Preisschild bekommt. Konkret sagte er:

"Ich hoffe wirklich, dass GTA 6 100 Dollar kostet. Dieses Projekt verdient diesen Preis."

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Letztendlich kommen wir aber immer wieder bei derselben aktuellen Lage raus: Es ist schlicht noch nicht bekannt, was GTA 6 kosten wird und das wird vermutlich auch bis zum Start der Vorbestellungen am 25. Juni so bleiben.

Bevor es offiziell mit den Vorbestellungen losgeht, seid aber auch ihr nochmal gefragt: Welchen Preis wäre euch GTA 6 wert? Macht bei unserer Umfrage mit!

Der Release von GTA 6 ist für den 19. November 2026 geplant. Bislang ist der Titel nur für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S angekündigt worden. Eine PC-Version wird höchstwahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Unklar ist zudem, ob GTA 6 nur in einer Standard Edition erscheinen wird, oder auch in höherpreisigen Editionen, also beispielsweise einer Premium und/oder Collector's Edition mit digitalen und physischen Extras. Auch diese Frage wird wahrscheinlich am 25. Juni mit dem Start der Vorbestellungen beantwortet.

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GTA 6 - Grand Theft Auto 6

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Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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