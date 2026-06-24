GTA 6 Preload offiziell bekannt: Ihr könnt schon mehrere Tage vor Release den Download starten

Wenn ihr GTA 6 vorbestellt, müsst ihr mit dem Download nicht bis zum Release warten.

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Maximilian Franke
24.06.2026 | 12:55 Uhr

Alle Infos zum Preload von GTA 6. Alle Infos zum Preload von GTA 6.

Rockstar Games hat kurz vor dem Start der Vorbestellungen von GTA 6 verraten, aber wann ihr das Open World-Abenteuer herunterladen könnt. Wenig überraschend müsst ihr dafür nicht bis zum offiziellen Release am 19. November warten.

  • Preload-Start: 12. November 2026

Wenn ihr eine beliebige GTA 6-Edition vorbestellt habt, könnt ihr also schon eine Woche vorher alles nötige Herunterladen, damit ihr dann zum Startschuss direkt bereits seid und loslegen könnt.

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Gilt auch für “physische Edition”

Dieser Preload-Termin gilt auch für die physische Edition, allerdings müssen Sammler jetzt ganz stark sein. Der Grund dafür liegt nämlich darin, dass die Box keine Disc enthält, wie Rockstar bestätigt hat.

In einer Pressemitteilung heißt es: 

“Die physische Version von GTAVI wird einen Code beinhalten, der zum Herunterladen der digitalen Version des Spiels eingelöst werden kann. In der Verpackung wird kein Datenträger enthalten sein.”

Mit diesem Code bekommt ihr dann auch Zugriff auf den Preload.

GTA 6 Vorbestellungen ab heute Nacht

Der Startschuss für die Vorbestellungen startet planmäßig in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 2026 um 00:00 Uhr.

Mehr Infos dazu findet ihr bei uns im Live-Ticker:

GTA 6 heute ab Mitternacht vorbestellen: Preise und Editionen, Preorder-Boni: Alle wichtigen Infos für euch im Live-Ticker
von Samara Summer
GTA 6 heute ab Mitternacht vorbestellen: Preise und Editionen, Preorder-Boni: Alle wichtigen Infos für euch im Live-Ticker

Stress machen müsst ihr euch bei der Vorbestellung allerdings wohl nicht. Da es keine richtigen physischen Editionen gibt, sollte der Nachschub an digitalen Versionen unerschöpflich sein – solange die Server dem ersten Ansturm standhalten.

Was denkt ihr: Werdet ihr direkt zum Preload am Start sein oder geht ihr es ruhig an und kommt nach dem offiziellen Release ganz entspannt mit dazu?

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