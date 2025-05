Auf diesen Plattformen erscheint GTA 6: PS5 und Xbox Series X/S bestätigt und so sieht's mit PC, PS4 und mehr aus

Auf diesen Plattformen erscheint GTA 6.

Rockstar hat nicht nur den zweiten GTA 6-Trailer veröffentlicht, sondern nach der Verschiebung des Action-Spiels außerdem den konkreten Release-Termin verkündet.

Das kommende Open World-Actionfest ist also wieder in aller Munde und auch Fragen nach den Plattformen, auf denen der Titel erscheinen wird, werden wieder lauter. Schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Also, auf welchen Geräten könnt ihr GTA 6 zukünftig spielen?

GTA 6 Release - Wann und auf welchen Plattformen erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint am 26. Mai 2026.

Bereits im Debüt-Trailer und auch noch einmal in Trailer Nr. 2 bestätigt Rockstar, dass GTA 6 zunächst für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Kommt GTA 6 auch für PS4?

Das neue Grand Theft Auto kommt demnach nicht für PS4 und Xbox One auf den Markt.

Hoffnungen brauchen wir uns hier nicht zu machen. Schon die beiden Trailer machen grafisch bereits eine so atemberaubend gute Figur, dass wir davon ausgehen, dass die Last Gen-Hardware GTA 6 nicht packen dürfte. Das bisher veröffentlichte Material besticht mit malerischen Sonnenuntergängen, einer hohen NPC-Dichte und generell einem hohen Detailgrad. Ein auf PS5 und Xbox Series X/S fokussierter Release ergibt folglich Sinn.

Wie sieht's mit einer PC-Version von GTA 6 aus?

Eine PC-Fassung von GTA 6 ist ebenfalls nicht bestätigt. Im Gegensatz zu Versionen für die Last Gen-Versionen, ist ein nachträglicher PC-Port aber nicht unwahrscheinlich. Zumal sowohl GTA 5 als auch Red Dead Redemption 2 nachträglich auch für den PC veröffentlicht wurden.

Tatsächlich haben sich in den letzten Monaten sogar noch mehr Hinweise darauf angesammelt, auf die wir im unteren GamePro-Artikel genauer eingehen:

Alle weiteren Infos zu GTA 6

Darum geht's in der Story: Diesmal verschlägt es uns in eine moderne Version der an Miami angelehnten Stadt Vice City. Im ersten sowie zweiten Trailer sehen wir nicht nur weite Strände und Wolkenkratzer, sondern auch Florida-typische Sümpfe mit dichter Vegetation.

Die Stars der beiden GTA 6-Trailer sind Jason und Lucia. Letztere wurde frisch aus dem Knast entlassen und möchte ihrer Mutter ein besseres Leben ermöglichen, weshalb sie zu kriminellen Mitteln greift. Gemeinsam mit ihrem Liebhaber Jason (der zweite Protagonist von GTA 6, der ebenfalls spielbar ist) erlebt die Heldin eine actiongeladene Gangster-Geschichte.

Hinweis: Dieser Artikel erschien 2023 bereits auf GamePro.de und wurde mit neuen Infos zum Release-Datum, zweiten Trailer und Hinweisen zu einem möglichen PC-Release überarbeitet und neu veröffentlicht.

Was ist eure Meinung zum allerersten Trailer von GTA 6 und auf welcher Plattform werdet ihr den neuesten Ableger der Open World-Actionreihe zocken?