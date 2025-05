GTA 6: Das neue Releasedatum ist wohl nicht zufällig gewählt - dahinter könnte sich ein Hinweis auf die Story von Lucia und Jason verstecken

Hinter dem GTA 6-Releasedatum könnte mehr stecken, als auf den ersten Blick zu erkennen ist.

Eine Weile hatte es sich schon angekündigt, vor ein paar Tagen wurde die traurige Nachricht dann Realität: GTA 6 wurde verschoben. Statt einem Release im Herbst 2025 erscheint das Open World-Spiel jetzt planmäßig erst am 26. Mai 2026.



Der neue Tag der Veröffentlichung könnte allerdings nicht frei Schnauze, sondern mit einem Vorsatz von Rockstar gewählt worden sein: Er fällt nämlich auf ein historisches Datum, das eine Verbindung zum Spiel hat.

Der 26. Mai ist für die Vorlage der Hauptcharaktere wichtig

In der letzten Woche gab es so einiges an Auf und Ab für Fans, die sehnsüchtig auf GTA 6 warten. Erst wurde das Spiel verschoben, dann gab es zum Trost überraschend immerhin den zweiten Trailer, der uns mehr über das Setting, die Nebencharaktere, aber vor allem Lucia und Jason verraten hat.

GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Die Verschiebung um rund ein halbes Jahr ist natürlich ein harter Schlag. Das neue Releasedatum ist möglicherweise aber auch ein interessanter Hinweis. Aufmerksame Fans wie X-User cyberboiuk haben nämlich direkt Schlüsse zu einem tatsächlichen historischen Datum gezogen:

Der 26. Mai war nämlich 1934 auch der Tag, an dem das Verbrecherpärchen Bonnie und Clyde beerdigt wurde.

Bereits 2022 hatte Branchen-Insider Jason Schreier geleakt, dass wir im neuen GTA zwei Hauptcharaktere bekommen würden, deren Story vom wohl berühmtesten Bankräuberpaar der Geschichte beeinflusst wurde. Auch im riesigen Gameplay-Leak des gleichen Jahres waren die Namen Bonnie und Clyde in einigen Debug-Menüs zu sehen.



Es liegt also nahe, dass Rockstar mit dem Releasetermin wirklich augenzwinkernd auf das historische Datum verweisen will, auch wenn der Entwickler selbst das bislang nicht bestätigt hat.

Interessant ist dabei auch, dass in dem Falle das Datum der Beerdigung und nicht des Todes gewählt worden wäre – schließlich kamen Bonnie und Clyde schon drei Tage vor ihrer Bestattung bei einer Schießerei mit der Polizei ums Leben, was als Releasedatum noch einmal etwas mehr Gewicht gehabt hätte.

Allerdings fällt der 23. Mai 2026 auch auf einen Samstag und fällt wohl allein damit als Termin für die Veröffentlichung schon raus.

Sollte das Datum von Rockstar also tatsächlich mit Absicht gewählt worden sein, eröffnet das eine weitere Frage: Wie sehr ist das ein Hinweis auf die Geschichte von Lucia und Jason?

Theoretisch könnte es andeuten, dass das Verbrecherpärchen ebenfalls gemeinsam ein gewaltsames Ende findet – aber das ist natürlich reine Spekulation und könnte auch schlicht eine falsche Fährte von Rockstar sein. Wir müssen also wohl oder übel abwarten.

Was denkt ihr: Verrät uns das Releasedatum von GTA 6 etwas über die Story oder ist das schon zu weit gesponnen?