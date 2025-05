GTA 6 - Die konkrete Release-Uhrzeit ist bekannt und mit einem Trick, könntet ihr früher loszocken als alle anderen

GTA 6 hat nicht nur ein Release-Datum, sondern auch eine Release-Uhrzeit.

Seit Anfang des Monats wissen wir: GTA 6 erscheint zwar nicht mehr in diesem Jahr, hat dafür aber ein konkretes Release-Datum erhalten und kommt im Mai 2026 auf den Markt. Mittlerweile kann das Vice City-Abenteuer auch im PS Store zu eurer Wunschliste hinzugefügt werden.

Die dazugehörige Produktseite verrät darüber hinaus eine wichtige Info, die sich schnell übersehen lässt, nämlich die exakte Release-Uhrzeit von Rockstars neuestem Open World-Abenteuer.

Grand Theft Auto 6 - Release-Uhrzeit: Wann genau wird GTA 6 freigeschaltet

GTA 6 für die PS5 kann im PS Store zur Wunschliste hinzugefügt werden. Entsprechender Eintrag zeigt uns Release-Datum und Release-Uhrzeit.

Release-Datum von GTA 6: Am 26. Mai 2026

Am 26. Mai 2026 Release-Uhrzeit von GTA 6: Um 00:00 Uhr MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit)

GTA 6 -Release und Uhrzeit in Deutschland: GTA 6 wird hierzulande also pünktlich um Mitternacht, sprich in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2026, freigeschaltet.

10:43 Grafik schön und gut, aber was ist mit dem Gameplay von GTA 6?

Autoplay

Eine Preload-Möglichkeit für GTA 6 hat Rockstar noch nicht angekündigt. Wir gehen aber stark davon aus, dass es für Vorbesteller*innen möglich sein wird, den Open World-Titel bereits vorab für die PS5 und Xbox Series X/S zu downloaden.

Für GTA 5 und Red Dead Redemption 2 bot Rockstar ebenfalls Preload-Optionen an. Zumindest Vorbesteller*innen von GTA 6 sollten am 26. Mai pünktlich ab Mitternacht loslegen können.

GTA 6 - Neuseeland-Trick wohl möglich

Die Bewohner*innen eines bestimmten Fleckchens unserer Erde haben die Ehre, GTA 6 zuerst spielen zu können. Dank der Magie der Zeitzonen können all diejenigen, die in Neuseeland ansässig sind, einige Stunden früher ins sonnendurchflutete Vice City eintauchen als wir.

Der Release von GTA 6 am 26. Mai um 00:00 Uhr in Neuseeland entspricht bei uns in der DACH-Region dem 25. Mai um 14:00 Uhr. Oder anders ausgedrückt: Wenn die Uhr am 25. Mai bei uns 14 Uhr anzeigt, zocken Fans aus Neuseeland bereits GTA 6, weil uns Neuseeland/Auckland zehn Stunden voraus ist.

Zumindest auf der Xbox Series X/S gibt es einen Kniff, mit dem ihr GTA 6 voraussichtlich früher zocken könnt. Mit dem sogenannten "Neuseeland-Trick" könnt ihr einfach die Region wechseln:

Xbox einschalten

"Einstellungen" auswählen

anschließend "System" auswählen

"Sprache und Ort" auswählen

Neuseeland als neuen Ort wählen

wählen abschließend Xbox neu starten

Auf der PS5 gestaltet sich das Ganze schwieriger: Ihr müsstet euch einen komplett neuen, neuseeländischen Account erstellen und GTA 6 darüber kaufen. Rockstars neuestes Open World-Abenteuer einige Stunden früher spielen schön und gut, ob das den Aufwand wert ist, wagen wir allerdings zu bezweifeln.

Werdet ihr GTA 6 direkt zum Release zocken?