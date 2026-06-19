GTA 6: Rockstar zeigt neuen Blick auf Vice City - und jetzt wollen wir da unbedingt hin!

Lucia und Jason sind die Hauptcharaktere in GTA 6 – und werden darin in eine Verschwörung hineingezogen.

Rockstar hat endlich bekannt gegeben, wann Grand Theft Auto 6 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S vorbestellbar ist. Der 25. Juni als festes Datum ist ein klares Indiz dafür, dass der heißerwartete Titel tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen und nicht noch einmal verschoben wird.

Abseits des Vorbestellungs-Datums und des Cover-Bildes für GTA 6 gab es keine Neuigkeiten zum Rockstar-Blockbuster. Zumindest fast. Denn wer auf der offiziellen Webseite des Spiels etwas nach unten scrollt, bekommt einen bisher unveröffentlichten Blick auf den Hafen von Vice City.

Hier ist ein Screenshot davon:

Der Hafen von Vice City in der Abenddämmerung. Ganz schön schick, oder?

Vice City wird riesengroß – und wahrscheinlich extrem detailliert

Wirklich großartige neue Dinge lassen sich auf dem Bild nicht erkennen. Interessant sind in jedem Fall das Riesenrad in der Ferne und die große LED-Reklame an einem der Hochhäuser.

Ebenfalls spannend: Am Himmel sind eine Handvoll Flugzeuge/Helikopter zu sehen. Dort dürfte es also deutlich belebter werden als in bisherigen Spielen der Reihe – wie auch auf dem Wasser.

Abseits von diesen Details gibt der Screenshot auch schon mal einen Vorgeschmack darauf, wie groß Vice City wird. Die Lichter erstrecken sich nämlich bis zum Horizont, auch an der Hügelkette in der Distanz sind noch einzelne Lichter zu erkennen. All das werden wir in knapp fünf Monaten mit Lucia und Jason erkunden können – wir sind schon jetzt unheimlich heiß darauf!

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Autoplay

Trailer 3 schon in den nächsten Tagen?

Apropos Lucia und Jason. Ein Text auf der offiziellen Webseite beschreibt ganz grob, worum es in GTA 6 geht:

"Als ein simples krummes Ding Jason und Lucia in eine kriminelle Verschwörung verwickelt, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, findet sich das junge Verbrecherpärchen auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder – dazu gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander verlassen zu müssen, wenn sie überleben wollen."

Daraus lässt sich natürlich noch nicht wirklich viel ableiten, aber möglicherweise müssen wir auf weitere Details dazu nicht mehr lange warten.

Denn: Auch im vergangenen Jahr droppte Rockstar kurz hintereinander Neuigkeiten zu GTA6 – sowohl gute wie schlechte.

Am 2. Mai 2025 wurde bekannt gegeben, dass GTA 6 damals noch auf den Mai 2026 verschoben wird

Am 6. Mai veröffentlichte Rockstar den zweiten Trailer von GTA 6

Zwischen Info-Drop 1 und Info-Drop 2 lagen damals also gerade einmal vier Tage. Möglich, dass Rockstar das in diesem Jahr ähnlich handhabt – und pünktlich als Heißmacher vor den Vorbestellungen noch den dritten Trailer raushaut. Aber das ist natürlich – wie noch so vieles bei GTA 6 – pure Spekulation.

Der Release von Grand Theft Auto 6 ist für den 19. November 2026 geplant. Bislang ist der Titel lediglich für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S angekündigt. Ausgehend von bisherigen Rockstar-Releases ist eine Veröffentlichung für den PC allerdings wahrscheinlich – zu einem späteren Zeitpunkt.

Habt ihr auf dem neuen Bild etwas gesehen, was euch besonders ins Auge gestochen ist?