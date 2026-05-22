GTA 6: Wann kommt Trailer 3? Das sind die aktuellen Prognosen zum Gameplay-Video

Seit über einem Jahr gab es nun keine bewegten Bilder mehr zum heißerwarteten Rockstar-Spiel. Wann sich das ändert, ist ungewiss.

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Tobias Veltin
22.05.2026 | 13:00 Uhr

GTA 6 soll weiterhin am 19. November erscheinen. Aber wann sehen wir neue bewegte Bilder zum Rockstar-Spiel? GTA 6 soll weiterhin am 19. November erscheinen. Aber wann sehen wir neue bewegte Bilder zum Rockstar-Spiel?

Rockstar Games hat bislang zwei Trailer zum heißerwarteten Grand Theft Auto 6 veröffentlicht. Einen zur Enthüllung im Dezember 2023 und einen etwa anderthalb Jahre später – am 6. Mai 2025.

Mittlerweile ist also mehr als ein Jahr ohne bewegte Szenen von GTA 6 vergangen. Und da der Release des Open World-Spiels nach wie vor für den 19. November 2026 geplant ist, werden viele Fans immer nervöser.

Denn bislang hat Rockstar zwar In-Engine-Szenen des Spiels gezeigt – "echte" Gameplay-Szenen fehlen aber bislang. Wann bekommen wir diese endlich zu sehen?

Video starten 13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Keine wirkliche Prognose möglich

Grundsätzlich ist aktuell völlig unklar, wann genau Rockstar einen neuen und damit dritten Trailer zu GTA 6 veröffentlichen wird. Der Entwickler ist bekannt dafür, bei dem Release von Trailern keinem bestimmten Muster zu folgen, sondern sie dann zu veröffentlichen, wenn es für richtig befunden wird.

Dementsprechend kann ein neuer Trailer theoretisch jederzeit auftauchen. Die beiden bisherigen Trailer deuten allerdings an, dass der Termin entweder vorher angekündigt werden könnte (wie beim ersten Trailer) oder rund um eine größere Informationswelle zum Spiel (wie bei der erneuten Verschiebung im Mai 2025) veröffentlicht wird.

Da Ende Mai ein Earnings Call von Rockstar-Mutterkonzern Take-Two stattgefunden hat und dort noch einmal betont wurde, dass die Marketing-Aktivitäten für GTA 6 im Sommer anlaufen werden, hoffen viele Fans auf einen Zeitraum Ende Mai/Anfang Juni – "hoffen" muss hier entsprechend deutlich betont werden.

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Ist der nächste Trailer ein Gameplay-Video?

Gameplay-Szenen werden zwar sehnlichst erwartet, es ist aber nicht unbedingt gesetzt, dass der dritte Trailer automatisch auch Spielszenen zeigen wird.

Der Grund: Bei den letzten beiden großen Veröffentlichungen – GTA 5 und Red Dead Redemption 2 – sparte sich Rockstar die Gameplay-Trailer bis kurz vor den jeweiligen Release auf. Schauen wir noch mal auf die Veröffentlichungstermine:

GTA 5

  • Trailer 1: 2. November 2011
  • Trailer 2: 14. November 2012
  • Trailer 3: 30. April 2013 (Mehrere Trailer zu den einzelnen Charakteren)
  • Gameplay-Trailer: 9. Juli 2013
  • Release des Spiels: 17. September 2013

Red Dead Redemption 2

  • Trailer 1: 20. Oktober 2016
  • Trailer 2: 28. September 2017
  • Trailer 3: 2. Mai 2018
  • Gameplay-Trailer: 9. August 2018
  • Release des Spiels: 26. Oktober 2018

Rockstar veröffentlichte bei GTA 5 und RDR2 den dritten Trailer also jeweils 5-6 Monate vor dem offiziellen Release und zeigte Gameplay der Spiele erst ca. 2 Monate vor dem offiziellen Release.

Wendet man dieses Muster auf GTA 6 an, das am 19. November erscheint, würde das bedeuten:

  • Trailer 3: Mai oder Juni 2026
  • Gameplay-Trailer: September 2026

Aber nochmal: Rockstar hält sich nicht zwangsläufig an Muster und kann bei den GTA 6-Trailer-Veröffentlichungsplänen ganz anders verfahren. Deshalb mag die Antwort auf die Frage "Wann kommt Trailer 3 zu GTA 6?" mit "wir müssen es abwarten" unbefriedigend sein. Es ist aber die einzige, die man derzeit geben kann.

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