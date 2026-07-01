"Kauft mehr unnützen Mist": GTA 6-Fans fühlen sich von Promo-Screenshots zur Ultimate Edition veräppelt

Lucia hat sich den Spruch auf dem Tresen scheinbar zu Herzen genommen.

Rockstar ist für zynischen Humor Humor und dafür, in Spielen Zeitgeist-Phänomene auf die Schippe zu nehmen. GTA 6 wird dafür sicherlich ein Paradebeispiel werden, wie wir bereits aus den Trailern schließen konnten. In einem der neuen Screenshots versteckt sich jetzt allerdings ein Witz, von dem sich nun Käufer*innen der Ultimate Edition etwas veräppelt vorkommen.

Dieser unscheinbare Sticker auf einem GTA 6-Screenshot hat es in sich

Besagten Screenshot findet ihr auf der offiziellen Rockstar-Webseite im Segment "Vorteile der Ultimate Edition". Zu sehen in Lucia in einem Klamottenladen mit einem Styling, das der 100 Euro teuren Version vorbehalten sein dürfte.

Auf den ersten Blick nichts Besonderes, doch zoomen wir näher an die Aufkleber am Tresen heran, lesen wir auf einem: "Buy more useless Shit", also auf Deutsch "Kauf mehr nutzlosen Scheiß/Mist".

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

An sich wäre das erst mal auch keine große Besonderheit. Schließlich ist es durchaus eine gut vorstellbare witzig-provokante Geste eines Shops, den Sticker dort hin zu kleben, die so auch im echten Leben denkbar wäre. Der Umstand, dass es sich aber hierbei um Promo für die 20 Euro teurere Ultimate Edition (insbesondere deren Cosmetics) handelt, wirkt es eben durchaus so, als würde auch Rockstar hier sticheln.

Hier haben wir den Sticker noch mal für euch vergrößert:

Dieses Detail hat Rockstar versteckt, aber nicht gut genug.

Das ist natürlich aufmerksamen Fans auf Social Media nicht entgangen. So bemerkt beispielsweise X/Twitter-User GTA6alerts:

"Buy more useless shit" Rockstar Games macht sich definitiv über jemanden lustig, aber wir werden es nie wissen!

Auch auf Reddit diskutieren Fans über das kleine Detail. epulsive-Site-2500 findet die Anspielung "urkomisch". "Klassischer Rockstar Humor", bestätigt User Clown_Wheels. Community-Mitglied Nathanyal weist darauf hin, dass ein echter Künstler genau dieses Aufkleber-Design im Angebot habe.

Das Ganze passt natürlich gut beispielsweise zum Florida Man-Phänomen, einem weitverbreiteten Meme, das GTA 6 bereits im Trailer aufgegriffen hat; oder auch dazu, dass eine Figur im Trailer wohl an den Florida Joker angelehnt sein dürfte – ebenfalls ein real existierender Mensch.

GTA 6 wird übrigens nur in zwei Editionen erscheinen, der Standard Version für 80 und besagter Ultimate Edition für 100 Euro. Was in Letzterer drinsteckt, haben wir euch im oben verlinkten Artikel dediziert aufgelistet. Zusätzlich gibt es für alle, die vorbestellen, ebenfalls Vorteile.

Was sagt ihr zu diesem Aufkleber: Ist das ein guter Witz oder ziemlich frech von Rockstar?