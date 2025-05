GTA 6 - Über 70 neue Screenshots offenbaren Hammergrafik, neue Orte und Charaktere, die der 2. Trailer nicht zeigt

Alle bislang veröffentlichten GTA 6-Screenshots im Überblick.

Endlich können wir den zweiten Trailer zu GTA 6 bestaunen, und nicht nur das: Im gleichen Atemzug hat Rockstar auf der offiziellen Website zahlreiche neue Infos und etliche frische Screenshots zur Open World und den Charakteren veröffentlicht.

Insgesamt können wir uns an über 70 neuen Bildern zu Grand Theft Auto 6 erfreuen, die ihr euch allesamt in der unteren Galerie anschauen könnt:

GTA 6 zeigt mehr von der Open World und den Charakteren

Auf den Bildern sind auch Charaktere zu sehen, die im zweiten Trailer keinen Platz finden. Darunter der Bankräuber Raul Batista, der unser oberes Teaser-Bild ziert.

Den neuen Trailer zu GTA 6 könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Natürlich geben uns die Bilder ebenfalls einen Vorgeschmack darauf, was uns grafisch erwartet: Was uns beispielsweise schon im Trailer positiv aufgefallen ist, ist die unfassbar detaillierte Darstellung der Gesichter, insbesondere die Hautstruktur der einzelnen Charaktere.

Eine Liste aller bestätigten Charaktere findet ihr übrigens hier:

Mehr zum Thema GTA 6 - Alle bisher bekannten Charaktere im Überblick: Mit diesen Gangstern bekommen wir es in Vice City zu tun von Linda Sprenger

Schaut euch nur mal das Bild dieses Gangster-Pärchens an und ihr wisst, was wir meinen. Wichtige Info an dieser Stelle: Benutzt Sonnencreme, der Dude hier unten hat es definitiv vernachlässigt:

Zwei weitere Nebencharaktere aus GTA 6.

Hinweis auf neuen fiktiven Staat? Die Screenshots offenbaren aber noch weitaus mehr. Ein X-User (via Dexerto) weist auf das Nummernschild eines Autos hin, auf dem sich das Wort "Gloriana" ablesen lässt. Dabei scheint es sich um einen neuen Staat innerhalb der Welt bzw. Lore von Grand Theft Auto zu handeln. Ob wir den dann auch bereisen können, wissen wir bislang aber nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

GTA 6 sollte ursprünglich Ende 2025 auf den Markt kommen, vor einigen Tagen gab Rockstar allerdings die Verschiebung des Action-Titels bekannt. Dieser soll nun am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Welche Details, Charaktere und Orte aus GTA 6 feiert ihr bislang am meisten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!