GTA 6 ist ein Witz dagegen: Dieser Spiele-Trailer hat mehr als doppelt so viele Views auf YouTube

GTA 6 hat einen ersten Trailer und der wurde schon wirklich oft angesehen – aber nicht so oft wie bei mach anderem Titel.

Es gibt Trailer, die haben gefühlt alle schon mehrmals geschaut. Insbesondere bei Spielen, die so heiß erwartet werden wie GTA 6. Der Trailer zum kommenden Rockstar-Blockbuster hat dann auch direkt den Vorgänger übertrumpft, wenn es um Views auf YouTube geht. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der die erreicht wurden, war eine ganz andere Liga. Aber es gibt da trotzdem noch einige Spiele-Trailer, denen sich GTA 6 geschlagen geben muss.

Der GTA 6-Trailer wurde zwar schon sehr oft angesehen, aber es gibt da ein überraschendes Spiel mit viel mehr Trailer-Views

Darum geht's: Um den GTA 6-Trailer. Der sollte eigentlich zu einem vorab angekündigten Termin kommen. Allerdings wurde er dann im Netz geleakt, weshalb Rockstar die Premiere kurzerhand vorgezogen hatte. Der Trailer erschien dann also ziemlich überhastet, was seinem Erfolg aber keinen Abbruch getan hat.

Hier könnt ihr ihn euch noch einmal zu Gemüte führen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

So viele Views hat er mittlerweile: Auf YouTube kommt der neue und erste GTA 6-Trailer mittlerweile auf stolze 146 Millionen Views. Da ist vor allem deshalb so beachtlich, weil er erst vor zehn Tagen veröffentlicht wurde. Der erste GTA 5-Trailer hat 12 Jahre gebraucht, um die 100-Millionen-Marke zu knacken.

Aber Minecraft hat zum Beispiel noch mehr: Der offizielle Trailer steht momentan nämlich bei gut 162 Millionen Views auf YouTube. Ganz schön stattlich, aber auch kein Wunder bei so einem mega-erfolgreichen Titel wie Minecraft.

Aber da geht noch viel mehr: Sehr viel kurioser wird es allerdings in den Gefilden, in die wir darüber hinaus vordringen. Auf Platz zwei der Spiele-Trailer mit den meisten Views steht nämlich My Talking Tom 2 mit stolzen 186 Millionen Views.

Welcher Spiele-Trailer hat am meisten? Achtung: Subway Surfers! Der offizielle Google Play Trailer zum Handy-Spiel steht bei unglaublichen 361 Millionen Views. Das ist mehr als das Doppelte von dem, was GTA 6 mittlerweile angesammelt hat. Aber das Subway Surfers-Video hatte dafür auch 11 Jahre Zeit.

Dabei liegen fast alle Trailer des Spiels in überraschend hohen Millionen-Sphären, wenn es um die Views geht.

Eine Liste der 7 meistgesehenen Spiele-Trailer auf YouTube findet ihr hier. Es wirkt schon ziemlich kurios, dass sich darunter so viele Titel befinden, die verhältnismäßig unbekannt sind. Subway Surfers war zwar seinerzeit ein echter Hit, aber dass die Trailer in diesem Ausmaß angeschaut wurden, dürfte dann doch die meisten überraschen.

Welchen Spiele-Trailer hättet ihr auf der 1 vermutet? Und welchen Trailer habt ihr euch ganz allgemein wahrscheinlich am häufigsten angesehen?