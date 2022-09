Die 7 meistgesehenen Spiele-Trailer auf YouTube sind eine ganz schöne Überraschung

Spiele-Trailer können verschiedene Aufgaben erfüllen. Manchmal geben sie einen Ausblick auf die Geschichte, die uns in einem Spiel erwartet. Andere Trailer zeigen Gameplay-Szenen oder stellen Mechaniken und Charaktere vor. Meistens geht es in den Videos aber grundsätzlich darum, unser Interesse zu wecken und Vorfreude auf das gezeigte Spiel zu schüren.

Ich habe mir angeschaut, welche Spiele-Trailer auf YouTube die meisten Aufrufe erzielen konnten. Vorab kann ich definitiv festhalten, dass einige Titel, mit denen ich fest gerechnet hatte, es nichtmal in die Nähe der Liste geschafft haben. Tatsächlich werden die Top 7 von Spielen dominiert, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte und von denen ich teilweise noch nie etwas gehört habe.

7. Shadow Fight 2 - 123 Millionen Views

Platz 7 hält direkt die erste Überraschung parat. Shadow Fight 2 ist ein klassisches 2D-Fighting Game mit Rollenspiel-Elementen, das 2013 für die Mobile-Plattformen Android und iOS erschienen ist. Der Trailer sieht aber tatsächlich ziemlich gut aus, besonders die Qualität der Animationen überrascht für ein fast zehn Jahre altes Mobile-Game.

Offenbar haben nicht nur viele den Trailer gesehen, sondern den Titel auch gespielt. Alleine im PlayStore kommt das Spiel auf über 100 Mio. Downloads. Der Hype ebbte hinterher aber etwas ab, der Trailer zum dritten Teil aus 2017 hat auf YouTube "nur" noch 47 Millionen Aufrufe.

6. Granny - 136 Millionen Views

Auf Platz 6 geht es genauso überraschend weiter, oder habt ihr vorher schonmal von Granny gehört? Wenn man den Aufruf- und Downloadzahlen (100 Mio.+) sowie den Kommentaren glaubt, ist hier ein absolutes Gaming-Phänomen an mir vorbei gegangen.

Granny ist ebenfalls ein Mobile-Spiel für Android und iOS und erinnert an Titel wie Slenderman. Wir sind offenbar in einem Haus gefangen und müssen versuchen Rätsel zu lösen und auszubrechen, während Granny Jagd auf uns macht. Der rudimentäre Grafikstil und das albtraumhafte Design der Großmutter lassen mir allerdings das Blut in den Adern gefrieren.

5. Angry Birds - 136 Millionen Views

Zum Glück wird es auf Platz 5 deutlich bunter und auch vertrauter. Angry Birds dürfte natürlich jeder und jedem ein Begriff sein, Gerüchten zufolge soll es Ende der 00er Jahre sogar Kinder gegeben haben, die nur für dieses Spiel einen damals revolutionär neuen iPod Touch haben wollten (hust hust).

Die Serie bekam mehrere Fortsetzungen und sogar zwei Kinofilme spendiert. Warum aber ausgerechnet der Trailer der Mighty Eagle-Erweiterung so erfolgreich war, wissen wir auch nicht. Übrigens: Der Trailer hat nur etwa 200.000 Aufrufe mehr als Granny und damit nur knapp den Schnabel vorn.

4. Clash Royale - 138 Millionen Views

Wenn es um erfolgreiche Mobile-Spiele geht, darf Clash natürlich nicht fehlen. Der Trailer zum Multiplayer-Schlachten-Spin-off Clash Royale sticht dabei heraus, wobei der Top-Trailer von Clash of Clans mit 131 Mio. Views nur knapp dahinter liegt und sogar Shadow Fight 2 schlägt.

Die Serie ist gewissermaßen dafür bekannt, dass die schicken 3D-Trailer mit dem eigentlichen Spielablauf nur wenig am Hut haben und tatsächlich schafft es der Trailer, Lust auf das Spiel zu machen, das 2016 für Android und iOS erschienen ist.

3. Minecraft - 162 Millionen Views

Und damit befinden wir uns auch schon in den Top 3, die mit einem Spiel beginnen, mit dem ich in diesen Sphären sogar gerechnet hatte. Über Minecraft gibt es wohl nicht viel zu sagen, was nicht schon irgendwo schlauer oder ausführlicher gesagt worden wäre.

Der offizielle Trailer, der 2011 erschienen ist, schafft es dabei, die ganze Faszination an der Pixel-Sandbox in nur einer Minute einzufangen. Und schon bin ich wieder am Haken und bereit eine neue Karte zu laden und loszuspielen. Will hier irgendjemand einen Server gründen? Wir könnten Granny nachbauen!

2. My Talking Tom 2 - 168 Millionen Views

Nochmal ganze 6 Millionen Views vor dem Trailer des wahrscheinlich einflussreichsten Spiels der letzten 15-20 Jahre steht ein Video des fantastischen My Talking Tom 2. Warum es so fantastisch ist? Na ja, seht selbst, es geht um eine Katze, die spielen und essen und baden will. Oder so.

Tatsächlich wird nicht ganz klar, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Im PlayStore wird My Talking Tom als cooles, virtuelles Haustier beschrieben. Und angesichts von über 500 Mio.(!) Downloads bin ich mit meiner Unwissenheit offenbar in der Unterzahl.

Honorable Mentions

Bei den meistgesehenen Spiele-Trailern hätte ich einige Schwergewichte der Branche erwartet. Tatsächlich sind viele berühmte Trailer bei weitem nicht so oft angeklickt worden wie die, die es in die Liste geschafft haben. Hier zum Vergleich mal ein paar Aufrufzahlen von (möglicherweise) bekannteren Spielen:

GTA V (83 Mio.)

Battlefield 1 (69 Mio.)

Eve Online (68 Mio.)

Super Mario Odyssey (51 Mio.)

Extrem hohe Aufrufzahlen haben dagegen einige Videos des beliebten MOBA League of Legends. Hierbei handelt es sich aber eigentlich um Musikvideos und nicht um Spiele-Trailer, weshalb diese hier keine Beachtung finden.

1. Subway Surfers - 361 Millionen Views

Platz 1 geht mit grandiosem Abstand an den Trailer zu Subway Surfers. Warum das Video mehr als doppelt so viele Aufrufe hat wie der zweite Platz, gibt zwar Rätsel auf, aber immerhin kenne ich das Spiel! 2012 war eine Zeit, in der Mobile-Games eine Hochphase erlebten. Plötzlich hatte jede*r ein Smartphone und Angry Birds und Doodle Jump waren schon wieder out.

Spiele wie Tiny Wings, Jetpack Joyride oder Crossy Road dürften bekannt sein. Auch Subway Surfers fiel in diese Zeit. Eigentlich kopierten hier die Entwickler*innen nur das Gameplay von Temple Run, das ein Jahr zuvor für Aufsehen gesorgt hatte und verpackten es in ein cooleres Setting mit besserer Grafik.

Was denkt ihr über diese Liste? Wie viele der Spiele kennt ihr oder habt ihr selbst gespielt?