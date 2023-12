GTA 6: So würde es wohl aussehen, wenn das Spiel auch für die PS1 kommen würde

Das erste GTA erschien in den 90er-Jahren für die PS1, der sechste Teil dann natürlich nicht mehr.

Seit vergangener Woche wissen wir deutlich mehr über das nächste Grand Theft Auto-Spiel. Dass es GTA 6 heißt, zum Beispiel. Dass es in Vice City spielt. Und auch, auf welchen Plattformen der Open World-Titel übernächstes Jahr erscheinen soll.

PlayStation 5 und Xbox Series X/S sind zuerst dran, irgendwann danach wird vermutlich eine PC-Version folgen – zumindest war das bei den letzten großen Rockstar-Releases GTA 5 und Red Dead Redemption 2 so.

Für die PlayStation 1 wird GTA 6 logischerweise nicht erscheinen. Ein witziges Video zeigt allerdings, wie der Titel auf Sonys betagter Hardware aussehen könnte.

Fan veröffentlicht GTA 6-Trailer in PS1-Optik

Das Video "GTA VI Trailer with PS1 Graphics" stammt von Youtube-User Jushton, der es auf seinem Kanal hochlud. Und der Clip zeigt genau das: Szenen aus dem Trailer, nur eben in PS1-Optik, samt "Klötzchenfiguren" und ziemlich kantigen Objekten.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Eine unserer Meinung sehr gelungene Adaption, wir mussten beim Schauen des Videos jedenfalls mehrfach schmunzeln.

Das Jushton-Video ist einer der Trends, die nach dem GTA 6-Trailer aufgeploppt sind, denn viele haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Szenen aus dem Trailer entweder in anderen Spielen oder in anderer Optik "nachzubauen".

Und der PS1-Trailer gehört sicherlich zu den besten Vertretern – wir sind jedenfalls etwas traurig, dass Jushton nur einen Teil und nicht den gesamten Trailer "umgewandelt" hat.

Über 10 Jahre nach dem Release von GTA 5 hat Rockstar am 5. Dezember endlich den ersten Trailer zum nächsten Serienteil gezeigt. Darin verschlägt es uns in den an Florida angelehnten US-Bundesstaat Leonida und die Metropole Vice City.

Im Zentrum der Geschichte steht offenbar eine Frau namens Lucia, die mit ihrem Liebhaber und Partner Jason krumme Dinger dreht.

Konkrete Details zur Story oder den Charakteren gibt es allerdings noch nicht. Und bis Rockstar mit weiteren Infos um die Ecke kommt, dürfte ernut einige Zeit ins Land ziehen. Schließlich ist der Release erst für 2025 geplant.

Hättet ihr GTA 6 mit der PS1-Grafik damals gekauft?