GTA 6-Fans sagen: Schaut den Trailer noch mal, aber rückwärts - glauben an versteckte Story-Hinweise

Ein Fan glaubt, der Trailer erzählt, wie Lucia hinter Gittern landet.

Der erste GTA 6-Trailer gibt uns jede Menge Stoff, um über die Story zu spekulieren. Ein Fan auf Reddit hat die Theorie, dass die Story eigentlich "rückwärts" gezeigt wird. Die Community bringt dabei eine Theorie zu Lucias Partner und seiner Rolle in der Story auf.

Das Wichtigste in Kürze Der erste GTA 6-Trailer gibt Anlass zur Spekulation über die Story-Details des Spiels.

Ein Fan auf Reddit spekuliert, dass die Szenen mit Lucia die Handlung in umgekehrter Reihenfolge zeigen.

Das würde bedeuten, dass sie nach einem schiefgegangenen Raubüberfall mit Jason im Gefängnis landet.

Fans bringen hier eine andere Theorie ein: dass Jason ein Undercover-Cop ist und für Lucias Verhaftung verantwortlich ist.

Das entsteht, wenn wir GTA 6-Trailer-Szenen anders herum schauen

Dank des Reddit-Posts müsst ihr nicht extra googlen, wie sich YouTube-Videos rückwärts abspielen lassen. User Hurdenn hat den Trailer nämlich schon entsprechend zusammengeschnitten. Streng genommen ist hier das Material nicht komplett rückwärts zu sehen, sondern einfach nur Lucias Szenen in umgekehrter Reihenfolge aneinandergeschnitten.

Der Redditor spekuliert, dass der Trailer ihre Geschichte anti-chronologisch erzählt, also dass die letzte Szene eigentlich den Anfang der Story zeigt. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen (Vorsicht! Der musikalischen Untermalung tut das nicht so gut):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das ist die umgekehrte Handlung des GTA6-Trailers

Lucia und Jason (wir verwenden hier den Name, der aus Leaks hervorgeht und der noch nicht offiziell bestätigt ist) geben sich ein Versprechen, überfallen gemeinsam einen Laden und beobachten Polizeiautos von ihrem Wagen aus. Am Ende sitzt Lucia im Gefängnis.

Wir könnten also den Eindruck bekommen, dass der gemeinsame Überfall sie dort hingebracht hat. Wie auf dem Artwork zu sehen ist, trägt Lucia eine Fußfessel, was erst mal nahelegt, dass der Anfang des Trailers auch tatsächlich der Anfang des Spiels ist und sie im Anschluss entlassen wird. Eine User ist sich sicher, dass Lucia in der anfänglichen Gefängnis-Szene jünger aussieht, was dazu passen würde.

Natürlich wäre es aber auch möglich, dass sie zu Beginn mit der Fußfessel auf Bewährung ist und später erneut im Knast landet, weil sie der kriminellen Spirale nicht entkommt. Eine Person mutmaßt zudem, der Überfall nehme im Spiel eine Flashback-Funktion ein:

Ich denke, es ist eine Rückblende und der Anfang des Spiels, so wie die Rückblende mit Trevor und Michael zu Beginn von GTA 5, in der der Raubüberfall in der Winter-Region schiefgeht.

Um weitere Trailer-Details geht es in diesem Video:

13:00 Im ersten Trailer zu GTA 6 stecken unglaublich viele Details!

Jason-Theorie wirft anderes Licht auf den umgekehrten Trailer

Auch andere Fans haben sich bereits jede Menge Gedanken zu Lucias und Jasons Story gemacht. So hat eine Person die Theorie, Letzerer sei ein Undercover-Cop und unterfüttert diese Vermutung ausgiebig mit Screenshot- und Plot-Analysen. In den Kommentaren auf den "Rückwärts-Trailer" wird diese Spekulation ebenfalls aufgegriffen.

Jason wäre damit vermutlich dafür verantwortlich, dass Lucia am Ende hinter Gittern landet, was ihre Antwort "Pech, schätze ich" auf die Frage: "Weißt du, warum du hier bist?" noch mal in einem anderen Licht dastehen lässt. Ein weiteres Community-Mitglied vermutet, dass Lucia im Spiel für diesen Verrat hinter Jason her ist.

Jasons Gesichtsausdruck in einigen Szenen könnte durchaus auf eine innere Zerissenheit hindeuten. Allerdings lässt der Trailer die Cop-Theorie allgemein auf wackligen Beinen stehen. Schließlich erleben wir Lucia nur als Kleinkriminelle, deren Tätigkeiten wohl kaum einen Undercover-Einsatz auf den Plan rufen würde.

Es gibt also Tausende lose Fäden und noch keine definitiven Antworten, wie sie letztendlich verwebt werden. Trotzdem ist es spannend, Theorien zu spinnen.

Was sind eure Vermutungen für die Handlung und für die Beziehung zwischen Lucia und Jason?