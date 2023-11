'Klingt furchtbar': GTA 6 verändert das Inventar angeblich drastisch und das schmeckt Fans überhaupt nicht

Nach RDR2 könnte auch das nächste GTA auf mehr Realismus setzen.

Die GTA-Spiele werden unter anderem dafür geliebt, dass wir mit allerhand Waffen schnell viel Chaos anrichten können, weil wir auf magische Weise alles gleichzeitig mit uns herumschleppen. In GTA 6 könnte das allerdings der Vergangenheit angehören. Gerüchten nach wird sich an der Waffenmechanik etwas grundlegend ändern.

GTA 6 setzt bei Waffen angeblich auf mehr Realismus

Beispielsweise in GTA 5 immer alle Waffen dabei zu haben und über ein Waffenrad auswählen zu können, ist sehr praktisch. Allerdings ist bei der Vielzahl an Waffen das Management auch mal etwas fummelig, vor allem wenn gerade alles drunter und drüber geht. Warum das Waffen- bzw. Inventarsystem also nicht etwas entschlacken?

Geht es nach den GTA-Newsseiten Rockstar Universe und RockstarIntel, wird das in GTA 6 tatsächlich passieren. Ihren Quellen nach werden wir im nächsten Teil nur noch eine begrenzte Anzahl an Waffen auf einmal tragen können, ähnlich wie in Alan Wake 2 und Red Dead Redemption 2.

Stattdessen "können wir Waffen in einer Reisetasche bzw. im Kofferraum unseres Fahrzeugs verstauen" und so darauf zurückgreifen, wenn wir denn gerade Zugriff darauf haben. In RDR2, Rockstars letztem Western-Epos, wurden zusätzliche Waffen etwa am Sattel des Pferdes gelagert. Wollten wir diese nutzen, mussten wir sie aber erst eintauschen.

GTA-Fans sind jetzt schon genervt

Unter anderem mit dem beschränkten Inventar setzte Red Dead Redeption 2 so auf mehr Realismus. Das verlangsamte das Spielgefühl, was nicht bei jedem gut ankam. Für GTA 6 würde das ebenfalls bedeuten, dass das Tempo und die spielerische Freiheit etwas gedrosselt wird. Und auch wenn es sich bislang nur um ein Gerücht handelt, sorgt das bei den GTA-Fans schon jetzt für Aufregung.

Das klingt furchtbar, ich hoffe, das realistische Zeug bleibt aus GTA6 heraus. Es ist einfach nicht das, was GTA im Kern ausmacht. X-User lovermstitanic1

Vor allem in Bezug auf ein neues oder angepasstes GTA Online, hätte diese Mechanik "nichts zu suchen".

Die genannte mögliche Reisetasche könnte all das zwar weit weniger tragisch machen, als es im ersten Moment klingt, sofern sich Rockstar aber an den Realismus halten will, wäre es in einigen Fällen dennoch schwierig, wie dieser X-User anmerkt:

Wie zum Teufel soll man einen Raketenwerfer oder einen Scharfschützengewehr in eine Reisetasche packen? X-User burneraccountNS

Wie wahrscheinlich ist das neue Waffensystem?

Rockstar Universe und RockstarIntel sind in der GTA-Landschaft durchaus bekannteren Seiten, haben aber keine so glaubwürdige Stellung wie etwa ein Jason Schreier von Bloomberg.

Angeblich will Rockstar GTA 6 an sich etwas realistischer gestalten, aber das muss nicht bedeuten, dass es bei den Waffen auf diese Art umgesetzt wird. Im Verlauf der Entwicklung können sich Pläne zudem immer noch ändern.

Rockstar hat sich zu der Sache nicht weiter geäußert und wahrscheinlich werden wir auch im ersten Trailer, der Anfang Dezember erscheinen soll, nicht mehr darüber erfahren. Behandelt dieses Gerücht daher wie jedes andere mit Vorsicht.

Ob nun wahr oder nicht: Was würdet ihr an sich davon halten, wenn es in GTA 6 ein ähnliches System wie in RDR2 gäbe, wodurch wir weniger Waffen mit uns führen können? Wünscht euch euch diesen Grad an Realismus, oder wollt ihr die Freiheit behalten, einfach zwischen allen Waffen wechseln zu können?