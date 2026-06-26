Wer GTA 6 vorbestellt, bekommt viele Boni – aber bei diesem einen Goodie solltet ihr was bedenken

unter den Preorder Boni für GTA 6 ist ein praktisches gratis Goodie, bei dem ihr jedoch eine Sache im Hinterkopf behalten solltet.

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Samara Summer
26.06.2026 | 14:30 Uhr

Um das Goodie zu nutzen, von dem die Rede ist, müsst ihr gar nicht auf Lucias großen Auftritt warten. Um das Goodie zu nutzen, von dem die Rede ist, müsst ihr gar nicht auf Lucias großen Auftritt warten.

Seit der Nacht vom 24. auf den 25. Juni ist es möglich, GTA 6 vorzubestellen und wie üblich bietet Rockstar allen, die sich dafür entscheiden, ein paar Boni. Darunter sind ganz unterschiedliche Goodies und Vorteile. Wenn ihr einen bestimmten davon einlösen wollt, solltet ihr direkt eine Sache im Hinterkopf behalten.

Video starten 1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Mit der Vorbestellung bekommt ihr ein gratis Probe-Abo – aber Vorsicht

Neben Boni wie klassischen Cosmetics, also beispielsweise Outfits und Frisuren, bekommt ihr einen Monat GTA+ gratis. Dabei handelt es sich um ein Abo, in dem unter anderem eine Spielebibliothek steckt. Und die ist gar nicht ausschließlich auf GTA-Spiele wie GTA 5 oder Vice City beschränkt, sondern umfasst auch Rockstar-Titel wie Red Dead Redemption, Bully oder L.A. Noire – die meisten davon wahlweise spielbar auf PC, PS5 oder Xbox Series X/S.

Interessant ist der Gratis-Monat aber vor allem auch für alle, die gerne GTA Online zocken, weil dafür eben auch noch eine Reihe von Im Game-Vorteilen enthalten sind, unter anderem einzigartige Fahrzeug-Designs-Kleidung und der Vinewood Club mit Garage für 100 Fahrzeuge, Fahrzeugrabatten und mehr.

Aber Vorsicht, wenn ihr den gratis Monat einlöst! Ihr müsst dann nämlich daran denken, die Mitgliedschaft rechtzeitig wieder zu kündigen, falls ihr kein Interesse daran habt, sie kostenpflichtig fortzuführen. Das Abo läuft automatisch weiter, solange ihr nicht kündigt und dann werden euch ab dem zweiten Monat je 7,99 Euro in Rechnung gestellt.

In diesem Artikel bekommt ihr noch mal einen ausführlichen Überblick über alle Vorbesteller-Boni:

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Das ist bei Abo-Modellen natürlich gängige Praxis, aber wer normalerweise wenige Spiele-Abo-Services nutzt und jetzt nur mal ausnahmsweise den Gratis-Zeitraum bei der Vorbestellung mitnehmen will, kann das schnell mal vergessen. Die Kündigung ist aber jederzeit möglich und die Mitgliedschaft verlängert sich immer nur um einen Monat.

Ihr könnt den kostenlosen Zeitraum übrigens auch sofort in Anspruch nehmen und nicht etwa erst, wenn GTA 6 am 19. November erscheint. Wir empfehlen euch, einen Monat zu wählen, in dem ihr viel Zeit zum Zocken habt, denn dann könnt ihr durchaus Spiele nachholen, die ihr bisher verpasst habt und profitiert am meisten davon.

Hattet ihr schon mal ein GTA+ Abo oder habt sogar aktuell eines? Werdet ihr den gratis Zeitraum nutzen und falls ja: Was reizt euch besonders daran?

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