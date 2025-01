GTA 6: Wilder neuer Leak will den Release des zweiten Trailers verraten - und zwar dank der Musik

Kommt der zweite GTA 6-Trailer schon nächsten Monat? Das behauptet zumindest ein wilder Leak.

GTA-Fans haben es aktuell aber auch nicht leicht. Seitdem der erste Reveal-Trailer zu GTA 6 Ende 2023 erschienen ist, hüllt sich Rockstar in Schweigen. Kein Wunder also, dass sich Fans auf die kleinsten Details stürzen, um mit wilden Theorien den möglichen Release des zweiten Trailers zu erraten.

So dürfte es wohl auch bei diesem angeblichen neuen Leak sein, der das Erscheinungsdatum des Trailers ziemlich genau eingrenzen will – aber womöglich wieder nur mit den Gefühlen der Fans spielt.

GTA 6: Zweiter Trailer soll angeblich im Februar kommen, aber stimmt das?

Auf Reddit ist nämlich ein etwas ungewöhnlicher Post aufgetaucht. Ein User mit dem Namen applestorewolf behauptet dort nämlich, Teil der Band Raven and the Dark Shadows aus Miami zu sein. Laut dem Beitrag plane die Band aktuell ihre Sommertour und suche nach "gruseligen/heimgesuchten" Veranstaltungsorten zum Auftreten.

Der interessante Part kommt aber danach:

"Am Studioalbum unserer Band, An Unkindness, haben Mitglieder von Pearl Jam, New Found Glory, Morphine und Guns N Roses mitgewirkt. Letztes Jahr haben wir bei der Feier zu Stephen Kings 75. Geburtstag gespielt. Nächsten Monat wird unsere brandneue Single "Dracula New World Remix" im neuen GTA 6-Trailer drin sein."

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Autoplay

Zwar wird hier kein konkreter Tag genannt, aber die Aussage deutet zumindest sehr deutlich auf einen Release des zweiten Trailers im Februar hin.

Wie wahrscheinlich ist das? Für Fans wäre das sicherlich ein langerwartetes Highlight, trotzdem solltet ihr bei diesem Leak ganz besonders viel Vorsicht walten lassen. Einerseits ist diese Aussage natürlich unbestätigt.

Es lässt sich also nicht sagen, ob der Releasezeitraum der Wahrheit entspricht oder es sich hier um einen ebenso dreisten wie ungewöhnlichen Publicity-Stunt handelt – zumal die Band mit großer Wahrscheinlichkeit ein NDA brechen würde, wenn sie offizielle Informationen von Rockstar teilt.

Auch der User applestorewolf selbst wirft einige Fragen auf. Der Account hat den Post nämlich in mehreren Subreddits veröffentlicht, um etwa nach Veranstaltungsorten in Palmy, Launceston oder Christchurch zu fragen – abseits davon hat der Account aber so gut wie nichts gepostet und wurde zudem erst am gestrigen 24. Januar angelegt.

Es ist also fragwürdig, ob es sich hier überhaupt um einen Account der Band handelt, oder ob der User sich vielleicht eher einen Scherz erlaubt hat, den wohl die wenigsten lustig finden dürften.

Gebt ihr noch etwas auf angebliche Leaks und Fan-Theorien zu GTA 6, oder glaubt ihr eh nicht mehr, das da etwas dran sein könnte?