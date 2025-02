Diese PS2-Disc zu "GTA Rio De Janeiro" sieht einfach abgefahren aus - und sie läuft tatsächlich auf bestimmten Konsolen

So ein GTA gab es doch gar nicht? Doch, nur eben nicht von Rockstar selbst. (Bild: Reddit /Worldly-Start8229)

Von der Grand Theft Auto-Reihe gibt es bislang so einige Ableger, darunter etwa GTA Vice City, GTA San Andreas oder auch GTA Rio de Janeiro. "Moment!", werden sich jetzt einige von euch denken, denn einer dieser Titel gehört eigentlich nicht zu den offiziellen Spielen.

Rockstar hat nämlich nie einen Ableger mit dem Titel "Rio de Janeiro" auf den Markt gebracht. Trotzdem existiert die entsprechende PS2-Disc dazu und kann sogar gespielt werden – zumindest auf ganz bestimmten Konsolen.

Diese ungewöhnliche GTA-Disc war eigentlich San Andreas

Auf Reddit hat User Worldly-Start8229 ein Bild eines eher ungewöhnlichen GTA-Spiels geteilt. Darauf zu sehen sind unter anderem der typische GTA-Schriftzug und sogar das PlayStation 2-Logo. Auch das Bild darauf ist mit eher spärlich bekleideten Frauen und einer schicken Karre ganz im GTA-Stil gehalten.

Was aber wohl am meisten auffällt, ist die Untertitelung des Spiels. Dort steht nämlich Grand Theft Auto: Rio de Janeiro geschrieben, das so nie offiziell erschienen ist.

Tatsächlich handelt es sich hier nicht etwa um einen verlorenen Prototypen, sondern schlicht um eine Raubkopie. Eigentlich steckt nämlich GTA: San Andreas dahinter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wie der User in den Kommentaren weiter erklärt, gibt es aber so einige Unterschiede zum Original: So wurde unter anderem die Map modifiziert und ist tatsächlich in Rio de Janeiro angesiedelt. Auch bei den Autos handelt es sich um brasilianische Versionen der originalen Karren und sogar die Musik im Radio soll lokale Lieder abspielen.

Das ist übrigens nicht die einzige Bootleg-Version von GTA: San Andreas, die aus Brasilien stammt. So sollen etwa auch GTA Brazil, GTA São Paulo oder GTA Sonic existieren – wo ihr tatsächlich den blauen Igel spielt.

Etwas GTA 6 gefällig? Das wissen wir schon zum Spiel und dem Release:

12:56 Wir wissen schon viel mehr über GTA 6 als wir dachten!

Autoplay

Diese modifizerten Versionen von San Andreas sind sogar auf einer PS2 spielbar. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr eine modifizierte Konsole besitzt, die Bootleg-Titel abspielen kann.

Überraschenderweise sind solche modifizierten Konsolen ebenso wie günstige Raubkopien von echten Spielen bis heute nicht gerade selten in Brasilien. Das liegt vor allem daran, dass Konsolen und Spiele dort unter anderem wegen hohen Zöllen und Steuern extrem teuer oder teils gar nicht verfügbar sind.

Der Preis einer PS5 kann beispielsweise dort etwa bis zu drei durchschnittliche Monatsgehälter umfassen (vie Agencia IBGE Noticias).

Viele GTA-Fans sind bis heute an diesen besonderen Discs durchaus interessiert, auch wenn es sich dabei um illegale Raubkopien handelt. Das liegt zum einen natürlich daran, dass sie deutlich günstiger als offizielle Kopien angeboten wurden, andererseits sind viele auch einfach auf das gemoddete Setting neugierig.

Wie User LifeAcanthopterygii6 es zusammenfasst: "Um ehrlich zu sein, klingt ein GTA mit Setting in Rio de Janerio oder São Paulo auch für jemanden, der nicht aus Brasilien kommt, großartig."

Würdet ihr diese Version von GTA: San Andreas spielen?