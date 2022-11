GTA San Andreas als Horror-Spiel - Fan-Projekt macht den Klassiker überraschend gruselig

Dieses Jahr feiert die GTA Reihe schon ihren 25. Geburtstag und ist dabei beliebter denn je. Ein fester Bestandteil der Serie sind natürlich auch ihre zahlreichen Mods oder sogar Eigenkreationen wie die von Piotr Rycabel. Dieser verpasst dem beliebten Action-Klassiker GTA San Andreas seinem kleinen Spiel jetzt einem Horror-Spin (via Gamerant).

GTA San Andreas mit Jump Scares

Im kostenlosen Spiel mit dem Titel "Grove Street 404", das Rycabel auf der Plattform itch.io veröffentlich hat, wird es tatsächlich etwas gruselig. Eure Aufgabe im Spiel? Ihr müsst verschiedene Orte in der Spielwelt von San Andreas mithilfe von Überwachungskameras zu beobachten und alles melden, was euch seltsam vorkommt.

Alleine die Screenshots zum Spiel lassen schon den ein oder anderen Jump Scare erwarten, wenn beim Umschalten der Kameras auf einmal ein Mitglied der Grove Street Gang oder der gute alte Big Smoke vor eurer Kamera auftaucht:

Wie der Entwickler selbst schreibt, ist dieses aus der Inspiration von "I'm on Observation Duty" entstanden, das es auf Steam zu kaufen gibt. Das ist eine kleine Reihe von Horror-Spielen, in denen ihr ebenfalls über Überwachungs-Kameras Orte beobachten und seltsame Vorgänge berichten müsst. Die Bewertungen sind dabei fast durchweg positiv und es gibt mittlerweile auch schon fünf Teile. Das Ganze erinnert aber auch ein wenig an das erste Outlast. Beim Survival-Horrorspiel beobachtet ihr das Geschehen in der Regel durch eure Cam.

Hier könnt ihr euch noch ein Video zur Horror-Version von GTA San Andreas ansehen, falls ihr sie euch nicht selbst herunterladen wollt:

Kleiner Horror-Snack: Das GTA Observer-Spiel könnt ihr aber auch gemütlich an einem Abend durchspielen, denn die Spielzeit beträgt dabei gute 20 Minuten. Grove Street 404 könnt ihr euch auf itch.io kostenlos auf euren Windows PC herunterladen und direkt loslegen.

