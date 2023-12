Riesiger GTA 6-Leak enthüllt wohl auch gecanceltes GTA-Spiel - und das Setting hätte perfekter nicht sein können

GTA hätte anscheinend fast einen Ableger in Tokio bekommen.

Schon letztes Jahr machte ein Hackerangriff auf Rockstar Schlagzeilen, dabei wurden nämlich jede Menge Datein zum damals noch unangekündigten GTA 6 geklaut und veröffentlicht. Über ein Jahr später sind jetzt noch weitere Datein aus dem Angriff im Netz aufgetaucht, die unter anderem Einblick in mehrere gecancelte Projekte von Rockstar geben – mit dabei auch ein GTA-Spiel für PS2.

Gegancelter GTA-Titel sollte angeblich in Tokio spielen

Was ist passiert? Bereits im September 2022 soll die Hackergruppe "Lapsus$" Berichten zufolge jede Menge Datein von Rockstar geklaut und ins Netzt gestellt haben. Anscheinend waren das aber noch nicht alle Inhalte des Hacks, über die Weihnachtsfeiertage ist jetzt nämlich noch mehr gestohlenes Material im Netz aufgetaucht.

Mit dabei ist allem Anschein nach auch der komplette Source-Code von GTA 5 – darunter auch ziemlich brutale alternative Enden, die anscheinend mal für das Spiel geplant waren:

Außerdem gibt es Hinweise auf gleich mehrere irgendwann einmal geplante Projekte, die Rockstar eingestampft hat. Dazu zählen gleich acht geplante DLCs für GTA 5, sowie Concept Artwork für Bully 2 und ein Agent-Spiel.

Der Leak scheint außerdem zu bestätigen, dass Rockstar tatsächlich einmal an einem GTA-Ableger gearbeitet hat, der in Tokio angesiedelt war. Darauf deuten zumindest mehrere Datein mit dem Namen "TokyoPs2" hin.

Bislang hatte es nur 2016 Gerüchte einer anonymen Quelle (via Techradar) gegeben, das ein Grand Theft Auto in Tokio für die PS2 einmal geplant war.

Japan hätte mit Sicherheit eine willkommene Abwechslung als Setting geboten und auch die eigene Auto-Kultur des Landes hätte wunderbar zur Reihe gepasst. Andererseits gibt es natürlich auch striktere Waffengesetze als etwa in den USA, was die GTA-Reihe durchaus vor Herausforderungen stellen dürfte. So oder so können wir nur spekulieren, wie ein Tokio-Ableger der GTA-Reihe wohl ausgesehen hätte.

Wie seriös ist das? Aktuell geistert zum Tokio-Leak lediglich der Screenshot durchs Netz, der Teile des Codes zeigen soll. Verifizieren lässt sich das natürlich nicht, nehmt diesen Leak also wie immer mit Vorsicht.

Aktuell arbeitet Rockstar am neuesten Ableger GTA 6. Hier könnt ihr euch nochmal den Trailer anschauen:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Daneben sollen in dem Mega-Leak auch Teile des Python-Codes aus GTA 6 enthalten sein. Auch wenn viele Fans sich vermutlich über die Massen an neuen Infos freuen dürften, hat der Hack auch echten Schaden angerichtet. Über 5 Millionen US-Dollar und tausende Stunden Arbeitszeit hat der Angriff 2022 Rockstar nach eigenen Angaben gekostet.

Was haltet ihr von dem Leak und hätte euch ein GTA-Teil in Tokio gefallen?