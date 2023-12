GTA 5: Geleakter Source-Code enthüllt wohl brutale Alternativ-Enden, die Rockstar aus gutem Grund gestrichen hat

Der geleakte Source-Code enthüllt angeblich alternative Enden von GTA 5.

Über die Weihnachtsfeiertage wurde der Source-Code von GTA 5 im Netz geleakt. Daraus geht jetzt unter anderem hervor, dass die Enden des Rockstar-Abenteuers ursprünglich viel brutaler ausfallen sollten als in der finalen Version.

Woher stammt diese angebliche Info? Vom GTA-Insider "@GTASixInfo", der offenbar Einblicke in den geleakten Code gewinnen konnte. Verifizieren lassen sich die angeblichen Infos allerdings nicht. Genießt sie also mit Vorsicht, sowie alles weitere, was rund um den geleakten Source-Code im Netz auftaucht.

Spoiler-Warnung an dieser Stelle: Jetzt geht es um die Enden von GTA 5.

Es gibt offiziell drei Enden von GTA 5: In Variante A stirbt Trevor, in Variante B beißt Michael ins Gras und in Variante C (die in der Community als Kanon-Ende von GTA 5 angesehen wird) überleben alle drei Hauptcharaktere und töten ihren Widersacher Devin Weston, indem sie ihn in einem Kofferraum einschließen und das Auto anschließend von einer Klippe stoßen.

Der geleakte Source-Code von GTA 5 verrät nun laut "GTASixInfo" angeblich, dass die Enden A und B ursprünglich hätten brutaler ausfallen sollen als ohnehin schon:

Beta-Ende A: Michael wird von Franklin in die Rotorblätter eines Polizeihelikopters gestoßen (im Original fällt Michael nach einer Kabbelei mit Franklin von einem Turm)

Michael wird von Franklin in die Rotorblätter eines Polizeihelikopters gestoßen (im Original fällt Michael nach einer Kabbelei mit Franklin von einem Turm) Beta-Ende B: Trevor wird von Flüssigstickstoff eingefroren und anschließend von Michael mit einer Holzplanke zerschmettert (im Original verbrennt der in Benzin getränkte Trevor und stirbt nach einer Explosion eines Tanklasters).

Und wie sehen die Enden in der finalen Version von GTA 5 aus? Hier könnt ihr euch noch einmal die offiziellen drei Enden des Open World-Abenteuers in San Andreas anschauen:

Was steckt hinter dem Source-Code-Leak von GTA 5?

Der Hintergrund: Im September 2022 ereignete sich einer der größten Leaks der Videospielgeschichte, bei dem 90 Videos zum unveröffentlichten GTA 6 im Netz geteilt wurden. Verantwortlich dafür soll Berichten zufolge eine Hackergruppe namens "Lapsus$" bestehend aus Jugendlichen sein.

Einer der jugendlichen Hacker mit dem Pseudonym "Teapot" hat dabei Berichten zufolge außerdem die Quellcodes von GTA 6 und GTA 5 ergaunert. Letzterer wurde schließlich im Dark Web verkauft und ist nun, ein Jahr später, offenbar gemeinsam mit dem Python-Code von GTA 6 im Netz geleakt worden.

Der Hintergrund des geleakten Codes wird auf der Website Rockstarintel genauer aufgeschlüsselt.

Erster Trailer und Infos zu GTA 6

Anfang Dezember veröffentlichte Rockstar endlich den ersten Trailer zu GTA 6, den ihr euch hier anschauen könnt:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Der sechste Teil der Grand Theft Auto-Reihe führt uns zurück nach Vice City und soll 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Versionen für die PS4 und Xbox One wird es nicht geben. Eine PC-Version des Open World-Spiels wurde bislang ebenfalls nicht angekündigt, ein nachträglicher Release ist aber nicht unwahrscheinlich.

Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Lucia. Der im Trailer gezeigte Begleiter und Liebhaber der Gangsterin, der laut Leaks Jason heißen soll, wird vermutlich ebenfalls spielbar sein.