GTA 5 - Mit 6 Milliarden Dollar das erfolgreichste Unterhaltungs-Produkt aller Zeiten

Die Finanz-Seite Marketwatch beschäftigt sich nicht vorrangig mit Videospiel-News, hat nun aber den Erfolg von GTA 5 näher analysiert und herausgefunden: Rockstars Blockbuster lässt zumindest hinsichtlich der Einnahmen jeden Blockbuster-Film hinter sich und ist damit das erfolgreichste und umsatzstärkste Unterhaltungsprodukt aller Zeiten.

Mit insgesamt 90 Millionen verkauften Einheiten seit seiner Erstveröffentlichung komme GTA 5 auf fast sechs Milliarden US-Dollar Umsatz. Damit befinde es sich weit über Hollywood-Straßenfegern wie Avatar oder Vom Winde Verweht. Letzterer ist bis heute, bezieht man die Inflation mit ein, der umsatzstärkste Film aller Zeiten.

Take Two says GTA Online was the single largest driver of recurrent consumer spending during the past quarter.



It's confirmed GTA Online will have more content updates.



The game has now sold in over 90 million units worldwide! pic.twitter.com/VZlZ55z8zV