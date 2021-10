Guardians of the Galaxy-Spielzeit: So lang braucht ihr für die Story

Marvel's Guardians of the Galaxy ist draußen und kommt bei den meisten Fans ziemlich gut an. Wenn ihr noch unsicher seid, ob ihr euch das neue Spiel aus dem Hause Disney zulegen wollt, solltet ihr unseren GamePro-Test lesen. Vielleicht wollt ihr aber auch einfach nur wissen, wie lange das Spiel dauert? Dann seid ihr hier genau richtig.

Wie lang ist Marvel's Guardians of the Galaxy?

Was ist das für ein Spiel? Bei Guardians of the Galaxy handelt es sich um ein Third Person-Action-Adventure. Es spielt sich in etwa wie die Titel der Uncharted-Reihe, nur eben im Universum der bekannten Marvel-(Anti-)Heldentruppe. Das bedeutet: Recht lineares, tendenziell eher wenig anspruchsvolles Gameplay, aber dafür eine nette, emotionale und gut inszenierte Geschichte. Hier geht es zu unserem GamePro-Test, der klärt, ob das was für euch sein könnte:

So lang ist Guardians of the Galaxy: Im Test haben wir rund 18 Stunden damit verbracht, Starlord und Co durch die Story-Kampagne zu manövrieren. Das umfasst explizit auch die Suche nach allen Collectibles. Das Spiel ist in einzelne Kapitel unterteilt, die euch jeweils so um die 45 bis 75 Minuten beschäftigen werden. Aber es kommt natürlich auch immer auf den Schwierigkeitsgrad an, den ihr wählt, wie lange die Story-Kampagne dauert. Auf höheren Stufen seid ihr wahrscheinlich länger mit den Kämpfen beschäftigt.

Dauer insgesamt: Zwischen 16 und 19 Stunden

Auf howlongtobeat.com gibt es zwar noch nicht allzu viele Einträge, aber dort werden bislang für die Hauptstory allein 12 Stunden veranschlagt und für die Hauptstory sowie einige Extras 18 Stunden. Auf GameSpot ist von 16 Stunden die Rede. Einen New Game Plus-Modus gibt es ebenfalls, in dem ihr eure Freischaltungen mitnehmen und andere Entscheidungen treffen könnt.

Wollt ihr wirklich alles sehen, erledigen und finden, um auch die Platin-Trophäe einzuheimsen, dürften knapp 20 Stunden fällig werden. Mehr zu den Trophäen gibt es hier:

Marvel's Guardians of the Galaxy ist am heutigen 26. Oktober erschienen. Ihr könnt euch das neue Action-Adventure von Eidos Montreal und Square Enix sowohl für PS4 und Xbox One als auch auf der PS5 oder Xbox Series S und Xbox Series X kaufen. PC-Fans dürfen ebenfalls loslegen und alle können sich auf eine positive Story-Überraschung gefasst machen.

Freut ihr euch drauf? Spielt ihr schon fleißig? Wie lange habt ihr gebraucht?