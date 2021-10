Guardians of the Galaxy: Die Platin-Trophäe ist schnell erledigt, wenn ihr aufmerksam seid

Wie bei jedem neuen Spiel ist für eine Gruppe an Spieler*innen vor allem eins wichtig: Wie schwer ist die Platin-Trophäe? Dieser Frage gehen wir jetzt bei Guardians of the Galaxy auf den Grund und zeigen euch, worauf ihr achten müsst, um so einfach wie möglich alle Erfolge zu erhalten.

Das ist die Trophäenliste zu Guardians of the Galaxy

So sind die insgesamt 59 Trophäen aufgeteilt:

1 Platin

1 Gold

3 Silber

54 Bronze

Rang Name Beschreibung Platin Das ist unser Job Gewinne jede Trophäe. Gold Wächter der Galaxie Schließe Marvel’s Guardians of the Galaxy ab. Silber Managementqualitäten Finde alle Wächter-Sammelobjekte für einen Wächter. Silber Modebegeisterung Finde alle Outfits und lege sie an. Silber Wissenssammler Sammle 65 % aller Einträge jeder Kategorie im Galaktischen Kompendium. Bronze Ein riskantes Spiel Schließe Kapitel 1 ab. Bronze Verhaftet Schließe Kapitel 2 ab. Bronze Der Preis der Freiheit Schließe Kapitel 3 ab. Bronze Die Monsterkönigin Schließe Kapitel 4 ab. Bronze Fällig oder tot Schließe Kapitel 5 ab. Bronze Ein Rock macht noch keinen Hafturlaub Schließe Kapitel 6 ab. Bronze Kanide Komplikation Schließe Kapitel 7 ab. Bronze Die Matriarchin Schließe Kapitel 8 ab. Bronze Schwere Zeiten Schließe Kapitel 9 ab. Bronze Glaubensprüfung Schließe Kapitel 10 ab. Bronze Geist über Körper Schließe Kapitel 11 ab. Bronze Flucht aus Knowhere Schließe Kapitel 11 ab. Bronze Gegen jede Chance Schließe Kapitel 13 ab. Bronze Ins Feuer Schließe Kapitel 14 ab. Bronze Gebrochene Versprechen Schließe Kapitel 15 ab. Bronze Der Magus Schließe Kapitel 16 ab. Bronze Lamajäger Fange das Quarantänezone-Monster ein. Bronze Krakenkicker Besiege den Dweller-in-Darkness. Bronze Familienintervention Besiege die Blood Brothers. Bronze Muttersöhnchen Besiege die Illusion von Meredith Quill. Bronze Titanentöter Überlebe die Manifestationen von Thanos. Bronze Fooms Untergang Besiege Fin Fang Foom. Bronze Ungläubig Besiege den Großen Einiger Raker. Bronze Poesiekritiker Besiege den Magus. Bronze Selbstverbesserung Kaufe deine erste Star-Lord-Fähigkeit. Bronze Dynamisches Team Investiere in mindestens eine Spezialfähigkeit für Gamora, Drax, Rocket und Groot. Bronze Volle Ladung Investiere in alle Spezialfähigkeiten für alle Gefährten. Bronze Blitzfrost Erhalte das Element Eis für Star-Lords Waffen. Bronze Schockierend Erhalte das Element Blitz für Star-Lords Waffen. Bronze Ventilator Erhalte das Element Wind für Star-Lords Waffen. Bronze Lavawelle Erhalte das Element Plasma für Star-Lords Waffen. Bronze Hilf mir auf Belebe ein gefallenes Teammitglied wieder. Bronze Taumelei Bringe 25 Gegner ins Taumeln. Bronze Vergiss es, Nova Corps Unterbrich einen Nova-Centurion mit Gamoras Aktionsaufforderung. Bronze Voll der Zerfall Unterbrich eine Zerfallsbestie mit Drax‘ Aktionsaufforderung. Bronze Groot-Störung Unterbrich einen Stürmer mit Groots Aktionsaufforderung. Bronze Drax der Zerstückler Zerteile einen Inquisitor mit Drax‘ Aktionsaufforderung. Bronze Unaufhaltsame Kraft Erhalte 10 Mal den maximal möglichen Schwung. Bronze Das Publikum rastet aus Führe 10 Mal einen Flair-Angriff aus. Bronze Aufstellen und erledigen Besiege 15 taumelnde Gegner mit einem aufgeladenen Schuss. Bronze Kugelhölle Besiege 15 Gegner mit Star-Lords Fähigkeit „Fächerhammer“. Bronze Salz in die Wunden Besiege 10 Gegner, die mit Drax‘ Fähigkeit „Zorn von Katath“ belegt sind. Bronze Auf Perfektion getrimmt Besiege 10 Gegner mit Gamoras Fähigkeit „Henkerin“. Bronze Wumms und Bumms Besiege 20 Gegner mit Rockets „Fünf-Läufe-Beschuss“. Bronze Kräuterheilung Belebe 10 Gefährten mit Groots „Gabe der Florae“ wieder oder heile sie. Bronze Höhenanpassung Besiege 20 Gegner mit Star-Lords „Auge des Hurrikans“. Bronze Killer-Freundschaft Führe eine Auto-Kombo mit Gamora durch. Bronze Katath-Handschlag Führe eine Auto-Kombo mit Drax durch. Bronze Zielunterstützung Führe eine Auto-Kombo mit Rocket durch. Bronze Holz! Führe eine Auto-Kombo mit Groot durch. Bronze Aufmerksamer Captain Finde die Hälfte der Wächter-Sammelobjekte. Bronze Wie angegossen! Finde ein Outfit und lege es an. Bronze Galaktische Sparsamkeit Bezahle deine Nova-Corps-Strafe. Bronze Nimm das, Nager Gewinne die Wette gegen Rocket.

Darauf müsst ihr für die Platin achten

Wie lange brauche ich für die Platin-Trophäe? Normalerweise sollte es knapp 20 Stunden dauern, um in Guardians of the Galaxy, um die Platin zu erhalten. Dafür müsst ihr nur das Spiel durchspielen, im Kampf einige Fähigkeiten nutzen und einige aber nicht alle Collectibles sammeln. Doch da liegt die Krux an der ganzen Sache.

Kapitelwahl nicht möglich: Um die Platin zu erhalten, müsst ihr genug Geld haben, Glossar-Einträge sammeln sowie Gegenstände und Outfits finden. Normalerweise wäre das auch kein Problem, da es eine Kapitelwahl gibt. Mit dieser könnt ihr zwar in alte Kapitel nach dem Durchspielen reisen und Kämpfe wiederholen, aber die Sammelgegenstände werden nicht abgespeichert.

Dadurch müsst ihr darauf achten, dass ihr beim ersten Durchlauf alle Items, vor allem die Outfits findet. Denn habt ihr eins verpasst, dann müsst ihr noch einmal von vorne starten. Zum Glück werden die bereits gesammelten Items in das New Game Plus übertragen. Dennoch müsst ihr im schlimmsten Fall das ganze Spiel noch einmal durchspielen.

Kauft euch keine Items in Kapitel 6: An einem Punkt im Spiel könnt ihr euch Sachen kaufen, jedoch solltet ihr euer Geld für die Platin aufsparen. Ab einer Stelle müsst ihr nämlich so viel Geld, wie nur möglich haben, um an eine Trophäe zu kommen, die ihr sonst in einem weiteren Durchlauf holen müsst.

