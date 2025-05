Günstiger und besser als der Kindle Scribe: Dieser E-Reader hat eine Funktion, die ihn meinen Augen klar vom Platzhirsch abhebt

Mit dem Meebook M8 könnt ihr nicht nur Manga lesen, sondern auch selbst welche zeichnen.

Wenn man nach einem neuen E-Reader sucht, stößt man in der Regel zuerst auf den Amazon Kindle, der ohne Frage der am weitesten verbreitete Reader ist. Aber in meinen Augen haben die Modelle von Amazon verschiedene Probleme, die die Konkurrenz nicht hat. Und sie bieten oft auch mehr Funktionen für weniger Geld. So ist das auch beim neuen Meebook M8, einem E-Reader mit Schreibfunktion, den etwas ganz Grundlegendes vom Platzhirsch abhebt.

Was macht diesen E-Reader so besonders?

Die Besonderheit des Meebook M8 lässt sich nicht von außen feststellen, denn es geht um die Software, genauer gesagt das Betriebssystem. Denn er läuft auf Android 14. Das offene Betriebssystem ermöglicht es euch, zahlreiche verschiedene Anwendungen und eBook-Anbieter zu verwenden und lässt euch auch Apps wie Reddit oder Google Mail installieren, da der Google Playstore kompatibel ist. Ihr könnt also nicht nur Bücher, sondern auch Mails oder Blogposts lesen.

Lesen und bearbeiten, euch stehen zahlreiche Funktionen zur Verfügung.

Der Amazon Kindle erlaubt euch lediglich, Bücher aus dem Amazon Kindle-Shop zu kaufen und lässt nicht zu, dass ihr andere Formate darstellt. Doch mit dem Meebook M8 habt ihr Zugriff auf jeden eBook-Store und alle gängigen Dateiformate.

Ein E-Reader mit Schreibfunktion, der endlich mal kein Vermögen kostet

Das Display fühlt sich dank modernstem E-Ink-Display sehr nach echtem Papier an, auch beim darauf schreiben und die Funktionen sind extrem vielfältig. Mit dem beiliegendem Stift fühlt ihr euch, als würdet ihr gerade in ein echtes Notizbuch schreiben, nur dass das hier wesentlich praktischer ist.

Übertragt eure Daten schnell und einfach von Gerät zu Gerät, denn dieser E-Reader unterstützt verschiedenste Cloud-Anwendungen.

Das gilt auch zwischen einzelnen Geräten, denn der Meebook M8 kann mit mehreren Cloud-Anwendungen verwendet werden, wenn ihr eure Dokumente noch einmal handschriftlich bearbeiten wollt oder euch Notizen dazu lieber per Hand direkt daneben macht. Alle Änderungen übertragen sich so schnell und einfach auf euren PC.

Das könnt ihr mit dem Kindle Scribe zwar auch, aber eben für wesentlich mehr Geld, denn wenn er nicht gerade im Angebot ist, so wie momentan, dann ist er ist er um einiges teurer und bietet insgesamt trotzdem weniger als der neue Meebook M8.

Eine technische Meisterleistung

Normalerweise ist die verbaute Technik bei E-Readern nicht wirklich erwähnenswert, aber hier mache ich eine kleine Ausnahme, weil es mich sehr beeindruckt hat. Nicht nur der neue Octa-Core-Prozessor mit 2.2 GHz und der RAM von 4GB sind beeindruckend, sondern vor allem die Möglichkeit, den Speicherplatz via Micro-SD Slot um bis zu 1 TB zu erweitern. Eine Möglichkeit, die nicht jeder E-Reader bietet.