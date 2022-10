Dank Stadia-Einstampfung könnt ihr mein Horror-Highlight bald auf Konsole zocken

Google Stadia reiht sich schon bald in die wachsende Liste gescheiterter Projekte des Weltkonzerns ein. Was bleibt, ist die verpasste Chance das Streamen von Videospielen schmackhafter zu gestalten. Doch ein Gutes hat der Untergang: Direkt zum Start der Plattform Ende 2019 erschien mit Gylt eine echte Perle im Bereich der Horrorspiele, die aber bis heute wohl nur wenige unter euch gespielt haben dürften. Ich bin mir sogar recht sicher, dass viele von euch noch nie vom Gruselabenteuer der kleinen Sally gehört haben, was sich aber hoffentlich schon bald ändert.

Stadia-Exclusive kommt endlich auf Konsolen

Wie Entwickler Tequila Works jetzt bekanntgab, wird Gylt zum Glück nicht mit Stadia begraben. Das Horrorspiel wird bereits 2023 zum Multiplattform-Titel und erscheint demnach auch für Konsolen und wohl auch für PC. (via Twitter). Eine exakte Angabe gibt es bislang leider noch nicht.

Einen Eindruck vom Spiel könnt ihr euch im Trailer abholen:

Pixar-Optik trifft Horror: Das ist Gylt

Als ich Ende 2019 Google Stadia getestet habe und das Testmuster von Gylt eintrudelte, ich hatte ganz ehrlich noch nie von dem Spiel gehört. "Das ist also das erste Exklusivspiel für Stadia? Naja, schaust halt mal rein.", dachte ich mir.

Bereits wenige Sekunden nach Spielstart war klar, dass das hier ein richtig cooles Horror/Mystery-Abenteuer sein könnte. Allein die Pixar-Optik des Spiels schaut fantastisch aus und die Geschichte der verzweifelten kleinen Sally, die wir aus der Third Person steuern, zieht einen sofort ins Spiel.

Eine Mischung aus Alan Wake und Styx: Rein vom Gameplay bekommt ihr hier ein Stealth-Spiel geboten. Sallys Waffe ist dabei gleich Alan Wake eine Taschenlampe, mit der sie unheimliche Kaputzenwichtel in Staub und Asche verwandelt. Aufgelockert wird das ca. sechsstündige Abenteuer mit kleinen Rätselpassagen und Cutscenes, welche die herzzereißende Geschichte rund um das Thema Mobbing vorantreiben.