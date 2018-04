Battle Royale-Urgestein H1Z1 erscheint demnächst als Free2Play-Spiel für PS4. Statt eines simplen Port erwartet uns eine konsolenoptimierte Version mit überarbeitetem HUB, neuen Waffen und sogar PS4 Pro-Support.

Open Beta im Mai, zuvor gibt es aber noch eine Closed Beta

Die Entwickler von Daybreak Game Company verkündeten gleichzeitig eine Open Beta an, in die sich alle Spieler bereits ab dem 22. Mai stürzen können. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst wie für jeden Online-Multiplayer-Titel Mitglied bei PS Plus sein.

Allerdings verwirrte Spieler eine Aussage auf der offiziellen H1Z1-Website. Dort ist von einer Registrierung für die geschlossene Beta die Rede. Nach Rücksprache mit der Presseagentur Visibility Communications, die das Projekt betreut, haben wir in Erfahrung gebracht, dass noch im April die Closed Beta an den Start gehen soll. Der genaue Termin wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben, die Anmeldung erfolgt über den oben aufgeführten Link.

Wie laufen die Matches ab?

Die Matches in H1Z1: Battle Royale sollen kurz und actiongeladen sein. In durchschnittlich 15-18 Minuten gilt es, auf der großen Map (10x10 km²) mit Fahrzeugen und zahlreichen Waffen-Airdrops zu überleben. In einer Infografik zeigen die Entwickler eine Art vier Phasen System und verraten, welche Boni uns nach wie vielen Spielminuten erwarten:

H1Z1: Battle Royale

H1Z1: Auto Royale ist bereits auf PC spielbar. Die PS4-Version des Battle Royale-Shooters hat bisher kein festes Release-Datum.

Spielt ihr in die Beta rein?