WM-Star Erling Haaland zockt privat Shooter-Klassiker auf der Xbox und hat sogar ein kurioses Xbox-Accessoire zuhause

Erling Haaland, wenn er nicht gerade bei der WM netzt (Quelle: X/Yoxics).

Mit aktuell 7 Toren zählt Erling Haaland derzeit bei der Fußball-WM zu den Topstars des Turniers. Allerdings ist der Norweger auch abseits des Platzes immer wieder für private und durchaus lustige und interessante Einblicke gut.

So hat der Stürmer vor wenigen Wochen auf seinem YouTube-Kanal einen Blick in sein heimisches Gaming-Zimmer in Manchester gewährt und sich dabei unter anderem als großer Xbox-Fan geoutet, dem sogar ein richtig kurioses Zubehör gehört.

1:21 Neues Series X-Design erinnert an die ersten Tage der Xbox

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"Ich will, dass mich Xbox sponsert"

Und zwar hat sich Erling Braut den Xbox Mini Fridge geholt, eine Xbox Series X als kleiner Kühlschrank und wohl eines der kuriosesten offiziellen Gaming-Accessoires der letzten fünf Jahre.

Aber auch sonst scheint Haaland großer Fan der Microsoft-Konsolen zu sein und sagt scherzhaft, dass es doch ganz cool wäre, wenn ihn Xbox eines Tages einmal sponsert – beim aktuellen Sparkurs von Microsoft wäre es allerdings sicher nicht schlecht, wenn der gefragte Werbestar in neuen Spielen oder Game Pass-Monaten bezahlt wird.

Snacks, Coca Cola und Mountain Dew passen noch so eben in den Xbox Mini Fridge.

Shooter-Klassiker unter Haalands liebsten Spielen

Neben dem Kühlschrank enthüllt Haaland aber auch, welche Spiele(reihen) zu seinen absoluten Lieblingen zählen.

Darunter Assassin's Creed, GTA , Call of Duty und "FIFA". Minecraft wäre allerdings knapp vor GTA 5 das eine Spiel, das für ihn mit auf die einsame Insel kommt. Und das, obwohl Erling Braut den Release von GTA 6 "kaum noch abwarten kann" und es ihm dabei sicher so geht, wie den meisten 25-Jährigen, die mit Videospielen aufgewachsen sind.

Das Video seiner Gaming-Roomtour könnt ihr euch übrigens hier im X-Post anschauen:

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Was Call of Duty anbelangt, beweist Haaland übrigens guten Geschmack. Denn Modern Warfare 2 (2009) landet sogar auf der Liste der für ihn besten Spiele überhaupt. Auf seiner Xbox ist der Shooter-Klassiker natürlich installiert.

LANs im Hause Haaland

LAN-Partys scheinen im Hause Haaland ebenfalls ein Thema zu sein. Allerdings ohne das legendäre "PC von Haus zu Haus schleppen" der früheren Tage. Vielmehr ist in seinem ansonsten recht schlicht eingerichteten Gaming-Zimmer das perfekte LAN-Setup für drei Freunde bereits fest eingerichtet – das aber im Sinne des Norwegers aber hoffentlich erst wieder nach dem erfolgreichen WM-Finale am 19. Juli zum Einsatz kommt.

Was meint ihr, führt Haaland die starken Norweger zum WM-Sieg oder ist im Viertelfinale gegen England Schluss?