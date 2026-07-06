Assassin's Creed Black Flag Resynced-Test: Datum und Uhrzeit für unsere Review zum Piraten-Abenteuer

Wann kommt der Test zum Assassin's Creed: Black Flag-Remake?

Am 9. Juli 2026 ist es so weit, dann können wir uns mit Edward Kenway endlich wieder in die Piratenabenteuer von Assassin's Creed Black Flag stürzen. Dann erscheint nämlich die Neuauflage für PS5, Xbox Series X/S und PC.



Die bietet nicht nur aufgehübschte Grafik, sondern hat auch am Gameplay geschraubt und sogar neue Inhalte hinzugefügt. Wir konnten bereits ausführlich reinspielen und verraten euch, wann unser Test zum Action-Adventure planmäßig erscheint.

Das Test-Embargo für Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Datum und Uhrzeit

Datum: 8. Juli 2026 (Mittwoch)

8. Juli 2026 (Mittwoch) Uhrzeit: 12:00 Uhr deutscher Zeit

Das Embargo fällt also erst relativ kurz vor Release des Spiels. Dann verraten wir euch, ob sich der Blick in die Neuauflage (und der Preis von 59,99 Euro für die Standard-Edition) lohnt.



Bis dahin könnt ihr euch hier den Ersteindruck aus der Preview von Kollege Jonas anschauen:

14:09 So will Assassin's Creed Black Flag Resynced ein Meisterwerk noch besser machen

Autoplay

Wer testet für GamePro?

Da es sich beim Black Flag-Remake durchaus um einen großen Titel handelt, haben gleich mehrere Leute aus der Redaktion ausführlich reingespielt und hinter den Kulissen auch schon fleißig diskutiert. Unsere Assassin's Creed-Expertin Annika trägt die Eindrücke mit der Unterstützung von Jonas in ihrem Test zusammen.

Unser Tech-Experte Chris konnte zudem ebenfalls einen Blick auf die Grafik und Performance werfen und wird euch dazu zeitnah ebenfalls seine Einschätzung geben.

Black Flag Resynced – Was sich im Vergleich zum Original ändert

Die offensichtlichste Änderung am Remake ist natürlich die aufgehübschte Grafik, die dem Original von 2013 einen neuen Anstrich samt moderner Features wie Raytracing verpasst. Aber auch inhaltlich gibt es Anpassungen.

So wurden die Animus-Sektionen überarbeitet, für unser Schiff gibt es drei neue Offiziere, die jeweils mit einer eigenen Geschichte kommen und die neue Storyline "A World Without Gold" wurde hinzugefügt. Diese acht Missionen, die kurz vor dem Ende freigeschaltet werden, drehen sich ganz um Blackbeard.

Darüber hinaus wurde natürlich auch am Gameplay geschraubt. So sollen die Kämpfe sich jetzt deutlich mehr auf Skill sowie gezieltes Ausweichen und Kontern fokussieren und geben uns zudem mehr Optionen an die Hand – etwa, Gegnern die Beine wegzuziehen.

Auch eine Reihe von Quality of Life-Verbesserungen sind an Bord. So sind etwa die nervigen Beschattungsmissionen, bei denen es direkt Game Over hieß, wenn wir entdeckt wurden, Geschichte.

Seid ihr noch skeptisch bei Assassin's Creed: Black Flag Resynced oder wollt ihr ohnehin zuschlagen?