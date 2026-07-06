Nintendo-Spieler entdeckt verstecktes Mikrofon-Feature seines 3DS erst nach über 10 Jahren - "Heute bekommen wir nicht einmal mehr neue Menüs oder Designs"

Mit den Symbolen des Nintendo DS konnte man mehr machen, als nur das Spiel zu starten.

Nicht jedes Feature muss gleich das ganze Spielerlebnis verändern. Manchmal darf etwas auch einfach nur Spaß machen. Der Nintendo 3DS steckte voller solcher kleinen Spielereien – und eine davon entdecken manche Fans offenbar sogar heute noch zum ersten Mal.

Zelda-Windmühle

Auf Reddit zeigt ein Spieler ein kurzes Video vom Startbildschirm von The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D. Sobald er in das Mikrofon des 3DS pustet, beginnt sich das Logo auf dem oberen Bildschirm zu drehen.

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Autoplay

Der Nutzer besitzt seinen 3DS und 2DS nach eigenen Angaben bereits seit vielen Jahren und war trotzdem völlig überrascht, dieses Detail erst jetzt entdeckt zu haben.

Für die meisten langjährigen Nintendo-Fans ist das dagegen keine Neuigkeit. Viele erinnern sich daran, dass der 3DS an allen Ecken mit kleinen interaktiven Ideen gefüllt war, die man oft nur durch Zufall entdeckte.

Der 3DS wollte, dass ihr mit ihm spielt

Gerade das Mikrofon war auf dem DS und 3DS weit mehr als eine technische Spielerei. Zahlreiche Spiele nutzten es für kleine Rätsel, Minispiele oder einfach nur lustige Ideen.

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Wer damals WarioWare, Nintendogs oder andere Nintendo-Spiele gespielt hat, dürfte sich noch daran erinnern, wie selbstverständlich Pusten, Pfeifen oder Sprechen plötzlich Teil des Gameplays wurden.

Dazu kamen StreetPass, AR-Karten, Bewegungssensoren, Themes mit eigener Musik oder kleine Animationen im Menü. Vieles davon war nicht notwendig. Aber genau das machte den Charme der Handhelds aus.

Kreativität als Markenzeichen

Gerade solche kleinen kreativen Features sind den Fans im Gedächtnis geblieben, wenn man den Kommentaren glaubt. Und auch etwas, was manchen bei modernen Konsolen wie der Switch fehlt:

Ich fand es immer toll, wie viel Wert Nintendo beim 3DS auf solche kleinen Details gelegt hat. Ich wünschte, die Switch hätte ein genauso kreatives Menü.

Oder deutlicher in einem anderen Kommentar:

Das war noch die Zeit, als Nintendo Wert auf Spaß und verspielte Ideen gelegt hat. Heute bekommen wir nicht einmal mehr neue Menüs oder Designs.

Ob man solche Features nun braucht oder nicht, ist wohl Ansichtssache. Aber es ist ein Fenster in eine Zeit, als Gaming sich vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat und der Spaß einfach mehr im Vordergrund stand.

Welche kleine Funktion oder Spielerei des Nintendo DS oder 3DS ist euch bis heute besonders im Gedächtnis geblieben?