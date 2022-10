Project Hadar: CD Projekt kündigt ein völlig neues Rollenspiel an

CD Projekt hat so einiges vor: Auf einer Telefonkonferenz wurde nicht nur ein neues Cyberpunk-Spiel angekündigt, sondern auch zwei weitere The Witcher-Titel, die zusätzlich zu der bereits angekündigten New Saga-Trilogie kommen sollen. Und als wäre das aber noch nicht genug, ist mit Hadar auch eine völlig neue Marke in Entwicklung.

Hadar wird die erste eigene CDPR-Marke

Viel zu wissen gibt es über Project Hadar noch nicht, immerhin wurde es voranging für die Aktionäre enthüllt. Ein paar kleine Infohappen gab es aber dennoch, die uns zumindest im Ansatz eine kleine Vorstellung davon geben, worum es sich bei Hadar handelt.

So verriet CD Projekt, dass Hadar eine eigenständige IP ist, die sich "deutlich von The Witcher und Cyberpunk 2077 unterscheidet". Es steckt noch in der Konzeptphase und wird komplett intern entwickelt. Seit 2021 arbeitet ein kleines Team an dem Spiel, bei dem es sich offensichtlich erneut um ein Rollenspiel handelt. Michał Nowakowski , SVP of Business Development bei CD Projekt, bestätigt das Genre in einem Interview zumindest indirekt (via VGC):

Wenn es um das Genre geht, machen wir bestimmte Arten von Spielen, und ich denke, es ist sicher anzunehmen, dass wir weiterhin Spiele innerhalb dieser Art von Genre machen wollen, also können Sie sich vorstellen, welche Art von Spiel zu erwarten ist.

Hier geht's zu den anderen Ankündigungen:

Worum könnte es in Hadar gehen?

Dass CDPR nicht groß vom Rollenspiel abweichen sollte, dürfte keine allzu große Überraschung sein. Spannender ist da ohnehin die Frage nach dem Setting. Bislang ist Hadar nur der Codename, der nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Spiel zulassen muss, aber könnte. Denn falls dies doch der Fall ist, dann ist es interessant zu wissen, wofür Hadar unter anderem steht:

Archäologische Fundstätte in Äthiopien, wo unter anderem Fossilien von Australopithecus afarensis (Hominiden) gefunden wurden. Darunter das bekannte Fossil “Lucy”.

Stern im Sternbild Zentaur

männlicher Vorname mit arabischer, hebräischer und persischer Herkunft

Wenn wir uns mit diesem Hintergrundwissen jetzt mal ganz weit und spekulativ aus dem Fenster lehnen, dann könnte und mit Hadar vielleicht das nächste Mass Effect erwarten? Ein Cyberpunk-Setting und Mitterlalter-Fantasy können wir zumindest ausschließen, da sich Hadar ja stark von The Witcher und Cyberpunk 2077 unterscheiden soll. Außerdem gehen wir nicht davon aus, dass das Spiel irgendwas mit fossilen Ausgrabungen oder einem Protagonisten namens Hadar zu tun hat. Wahrscheinlicher klingt da aufgrund des Sernenbilds ein SciFi-Setting.

Aber das sind nur erste Ideen! Es kann genauso gut sein, dass sich überhaupt gar keine Rückschlüsse aus dem Codenamen ziehen lassen.

Aber was denkt ihr, worum es sich bei Hadar handelt? Was würdet ihr euch für ein Spiel wünschen?