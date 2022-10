Breaking: Cyberpunk 2077-Nachfolger und weitere Witcher-Spiele offiziell bestätigt

Cyberpunk 2077 soll nach Phantom Liberty keine weiteren Story-DLCs bekommen, so viel ist bereits klar. Für viele Fans, die sich weitere Geschichten aus dem Cyberpunk-Universum gewünscht haben, war das natürlich enttäuschend. Jetzt könnte aber auch klar sein, warum das Entwicklerteam von CD Projekt Red so schnell den Schlussstrich gezogen hat: Denn das Team werkelt bereits am nächsten Teil.

Cyberpunk 2077 bekommt einen Nachfolger

In einem Strategie-Update hat der Entwickler unter anderem das neue Projekt mit dem Codenamen Orion vorgestellt, das ein Cyberpunk 2077-Sequel werden soll und von CD Projekt Red selbst entwickelt wird. Viel mehr ist über den neuen Titel noch nicht bekannt, nur das er die "ganze Power und das Potenzial des Cyberpunk-Universums" ausreizen soll. Auch der Release ist noch unbekannt, wir müssen uns aber vermutlich zumindest noch einige Jahre gedulden, bis der Nachfolger erscheint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bis dahin soll Cyberpunk 2077 natürlich nicht einfach liegen gelassen werden, auch wenn es keine Story-DLCs mehr geben wird. Unter anderem plant das Entwicklerteam in Zukunft noch, die KI der Polizei zu überarbeiten, sowie Fahrzeugkämpfe und das Nahkampfsystem zu verbessern. Mehr zu den geplanten Cyberpunk-Änderungen gibt es hier.

Und hier könnt ihr euch auch den Trailer zum kommenden Phantom Liberty-DLC anschauen:

Mehr Witcher und eine neue IP

Das ist aber noch nicht alles, woran CD Projekt Red gerade werkelt. Zusätzlich hat das Studio nämlich auch noch bekannt gegeben, dass neben dem nächsten The Witcher auch noch zwei weitere The Witcher-Spiele in Arbeit sind: Project Sirius und Canis Majoris. Hier gibt's alle Infos:

1 0 Mehr zum Thema Witcher-Franchise bekommt 2 komplett neue Spiele und Multiplayer

CD Projekt arbeitet an neuer IP: Und das ist noch nicht alles, denn auch eine komplett neue IP ist bei CD Projekt in Arbeit. Worum es sich dabei aber genau handelt, wollte der Entwickler nicht verraten. Alle bekannten Projekte von CD Projekt Red findet ihr derweil in unserer Übersicht.

Was haltet ihr von der Fortsetzung? Hättet ihr lieber noch mehr Inhalte für Cyberpunk 2077 zur Überbrückung oder wartet ihr lieber auf den nächsten Teil?