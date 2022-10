Breaking: The Witcher-Franchise bekommt 2 komplett neue Spiele und erstmals Multiplayer

CD Projekt Red hat in einem Strategy-Update via Twitter einiges zur Zukunft der The Witcher-Reihe verraten. Demnach erwartet uns nicht nur mit dem bereits bekannten The Witcher: A New Saga Begins eine neue Trilogie, sondern sogar noch zwei weitere Spiele, die jetzt erstmals angekündigt wurden. Hier gibt es alle bisherigen Infos.

Zwei komplett neue The Witcher-Spiele in Arbeit

Dass CD Projekt Red an einer neuen The Witcher-Trilogie arbeitet, war bereits bekannt. Wie der Entwickler jetzt aber per Twitter angekündigt hat, sind zusätzlich noch zwei weitere Spiele im Witcher-Universum in Arbeit, die auf die Projektnamen Sirius und Canis Majoris hören. Viel ist noch nicht zu ihnen bekannt, aber zumindest einige Infos gibt es:

Projekt Sirius: Das Spiel befindet sich aktuell in der Pre-Produktionsphase und wird von Molasses Flood entwickelt, die von CD Projekt unterstützt werden. Es soll eine "innovative" Herangehensweise an das Witcher-Universum sein und für neue und alte Fans gleichermaßen sein. Auch Multiplayer soll im Spiel enthalten sein.

Das Spiel befindet sich aktuell in der Pre-Produktionsphase und wird von Molasses Flood entwickelt, die von CD Projekt unterstützt werden. Es soll eine "innovative" Herangehensweise an das Witcher-Universum sein und für neue und alte Fans gleichermaßen sein. Auch Multiplayer soll im Spiel enthalten sein. Projekt Canis Majoris: Das Spiel wird von einem Third-Party-Developer mit ehemaligen The Witcher-Entwickler*innen in Unreal Engine 5 entwickelt. Es wird ein storyfokussiertes, Singleplayer-Open-World RPG.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Multiplayer für künftige Spiele: Wie ebenfalls aus dem Thread hervorgeht, sollen künftige Spiele der CD Projekt-IPs auch vermehrt Multiplayer beinhalten. Trotzdem soll der Fokus noch auf Singleplayer liegen und die Erfahrung durch Multiplayer lediglich "bereichert" werden.

Cyberpunk 2077-Fortsetzung und mehr

Das war aber noch nicht alles, CD Projekt hat nämlich auch noch weitere Spiele angekündigt, darunter eine Fortsetzung für Cyberpunk 2077. Alle bekannten Infos dazu gibt es hier:

4 0 Mehr zum Thema Breaking: Cyberpunk 2077-Nachfolger offiziell bestätigt

Komplett neue IP: Zusätzlich dazu arbeitet das Team aktuell auch bereits an einem weiteren Spiel, das weder im The Witcher- noch im Cyberpunk-Universum angesiedelt ist. Stattdessen soll es sich um eine vollkommen neue IP mit dem Codenamen Hadar handeln. Aktuell befindet sich der Titel aber noch in der Konzeptphase. Alle bekannten Projekte von CD Projekt Red findet ihr in unserer Übersicht.

Was haltet ihr bisher von den neuen The Witcher-Spielen? Habt ihr Lust auf Multiplayer mit Geralt und Co.?