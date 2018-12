Hades - Neues Spiel der Bastion-Macher angekündigt

Wenn Kratos, der kahlköpfige Held aus den God of War-Spielen, Haare hätte und in der Isoperspektive kämpfen würde, dann sähe das wohl genauso aus wie das neue Spiel Hades. So heißt nämlich das neue Werk des Entwicklerstudios Supergiant Games, das ihr vor allem für Titel wie Bastion und Transistor kennt.

Hades wurde vor Kurzem auf den Game Awards angekündigt und gehört in die Genres Roguelike sowie Hack & Slash. Wir hacken und schnetzeln uns darin also aus der Isoperspektive und in schicker Comic-Optik die Unterwelt der griechischen Mythologie und müssen den Gott des Todes besiegen. Wie man es aus Roguelikes kennt, fangen wir nach jedem Bildschirmtod von Neuem an, werden immer stärker und entdecken mehr von der Story.

Kommt Hades für Xbox One, PS4 & Switch?

Hades ist gerade erst angekündigt und auch schon spielbar – allerdings nur auf dem PC und für den Epic Store. Dort ist in einer Early Access-Version gestartet und kostet aktuell rund 20 Euro. Wann das Spiel erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

Auch nicht, ob bzw. wann es für Konsolen erscheint. Auf der offiziellen Seite von Supergiant Games ist bisher zu lesen, dass das Studio erwartet, es nach der Fertigstellung auf einer "Vielzahl von Plattformen" zu sehen.

Bisherige Spiele des Studios erschienen bisher für quasi alle Plattformen, inklusive mobile Geräte. Zuletzt schafften Transistor und Bastion den Sprung auf Nintendo Switch. Zuvor veröffentlichte Supergiant Games Pyre für PS4, Xbox One und PC.