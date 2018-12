The Game Awards 2018 - Alle wichtigen News & Trailer im Überblick

Mit den Game Awards 2018 ist die bislang größte Show in der Geschichte der Preisverleihung vorbei. Welche neuen Spiele wurden während des Events enthüllt, welche Neuigkeiten wurden verkündet und welche neuen Trailer wurden präsentiert?

In unserer Zusammenfassung findet ihr alles Wichtige von den Game Awards 2018 in der Übersicht.

Dragon Age 4 mit Teaser angekündigt

BioWare arbeitet tatsächlich an einem neuen Teil der Dragon Age-Reihe, der mit einem kurzen Teaser gezeigt wurde. Am Ende des Teasers taucht das Hashtag "The Dread Wolf Rises auf" - möglicherweise der Titel von Dragon Age 4.

The Outer Worlds - Neues Obsidian-RPG

Obsidian hat mit The Outer Worlds ein brandneues Rollenspiel angekündigt, das für PS4, Xbox One und PC erscheint und an einem Mischung aus Fallout und Borderlands erinnert. Das Spiel wurde mit einem ersten Trailer vorgestellt und hat bereits ein Release-Zeitraum.

Mehr Infos zum Spiel der Fallout: New Vegas-Macher:

Neuer Trailer & frische Infos zu Anthem

Anthem hat einen brandneuen Trailer erhalten, der uns einen Blick auf den Hauptbösewicht des Shared World-Shooters von BioWare werfen lässt.

Außerdem hatten wir die Gelegenheit, mit Mike Gamble im Interview über die Story des Spiels zu sprechen. Außerdem haben wir den Producer danach gefragt, wie Anthem die Probleme von Fallout 76 vermeiden will:

Alles zu Anthem: Was ihr über den BioWare-Shooter wissen müsst

Far Cry New Dawn mit Trailer & Release-Termin enthüllt

Far Cry New Dawn heißt der neue Ableger der Shooter-Reihe und führt uns tatsächlich in die Postapokalypse. In eine sehr bunte Postapokalypse. Der Shooter für PS4, Xbox One und PS4 hat sogar bereits einen Release-Termin. Mehr dazu hier:

Stanley Parable kommt für PS4 & Xbox One

Während der Game Awards 2018 wurde der Indie-Hit Stanley Parable für Konsolen angekündigt. Das Spiel erscheint in der sogenannten Ultra Deluxe-Edition mit neuen Inhalten.

Was genau neu ist, erfahrt ihr hier:

Crash Team Racing bekommt Remaster

Mit Crash Team Racing Nitro-Fueled kehrt der PS1-Klassiker zum 20. Jubiläum als Remaster auf die PS4 und Xbox One zurück. Der Fun Racer und Mario Kart-Konkurrent wurde heute Nacht während der Game Awards 2018 offiziell von Entwickler Beenox angekündigt.

Wir hatten ein Deutschland-exklusives Interview zum Spiel. Hier alle Infos:

Blutige Ankündigung zu Mortal Kombat 11

Auf den Game Awards 2018 wurde mit Mortal Kombat 11 ein neuer Teil des blutigen Fighting-Games angekündigt. Der ultra-brutale Prügler kommt für PS4, Xbox One und PC und hat sogar bereits ein Erscheinungsdatum spendiert bekommen: Das Spiel erscheint im April 2019.

Mehr Infos: Mortal Kombat mit Release-Termin angekündigt

Ancestors - Endlich Gameplay zum Spiel des AC-Erfinders

Ancestors The Human Kind Odyssey. So heißt das Survival-Siel des Assassin's Creed-Erfinders Patrice Désilets. Nun zeigt sich das Abenteuer endlich in einem ersten Gameplay-Trailer, der auf den Game Awards gezeigt wurde.

Was sich genau hinter dem Spiel verbirgt, erklären wir euch hier:

Weitere Ankündigungen für PS4, Xbox One & Switch

Sayonara Wild Hearts - Rhythmus-Spiel für Switch angekündigt

Journey to the Savage Planet - Neues Adventure-Spiel von 505 Games

Marvel Ultimate Alliance für Switch angekündigt, soll 2019 erscheinen

The Passless - Indie-Spiel im Stil von Zelda: Breath of the Wild für PS4 angekündigt

Neuer Trailer zu Rage 2

Joker aus Persona 5 ist der 1. DLC-Kämpfer für Smash Bros. Ultimate

Diese Spiele fehlten

Fans dachten außerdem, dass auf den Game Awards das Release-Datum zu Death Stranding verkündet werden könnte sowie eine Enthüllung von Metroid Prime 4 stattfindet - dem war aber nicht so.

Was ist mit Death Stranding und Metroid?

Wann wir jetzt mit Neuigkeiten rechnen können

