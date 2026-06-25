Diese Händler verkaufen GTA 6 nicht, weil sie keine Lust auf Codes in der Box haben: "Bringt Menschen nicht den nötigen Respekt entgegen"

Die physische GTA 6-Version kommt ohne Disc. Einige Händler bietet diese deshalb gar nicht erst an.

Wer sich dazu entscheidet, die physische Edition von GTA 6 vorzubestellen, wird später beim Öffnen der Box keine klassische Disc vorfinden, sondern lediglich einen Download-Code für das Spiel.



Vielen Fans stößt das sauer auf. Trotz des Kaufes der "physischen" Version müssen Spieler*innen nicht nur ein (voraussichtlich) riesiges Datenpaket laden, sondern besitzen eben auch keinen richtigen Datenträger, den sie wie in guten alten Zeiten einfach in ihre Konsole einlegen, an Freund*innen verleihen oder später gar weiterverkaufen können.

Auch einige Händler haben darauf keine Lust. Aktuell sind zwei Store-Betreiber bekannt, die GTA 6 in ihrem Laden gar nicht erst anbieten (via IGN).

Keine Disc = kein Platz im Regal

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Konkret handelt es sich um den kanadischen Retailer Video Games Plus sowie um den US-amerikanischen Online-Store Loot Box Gaming. Beide haben kurz vor dem Preorder-Start von GTA 6 in Social Media-Statements erklärt, dass sie den kommenden Rockstar-Titel (sehr wahrscheinlich) nicht verkaufen werden.

Loot Box Gaming schrieb gestern auf X/Twitter, dass man die Situation genau beobachte: "Sollte sich jedoch bestätigen, dass die physische Version lediglich einen Download-Code in der Verpackung enthält, werden wir GTA 6 nicht in unser Sortiment aufnehmen", so der Store.

Rockstar hat in einer Pressemitteilung mittlerweile offiziell bestätigt, dass die Spielebox von GTA 6 tatsächlich nur einen Downloadcode für das Spiel beinhaltet. Womöglich bietet der Store den Titel also wirklich nicht an. Loot Box Gaming schreibt außerdem folgendes:

"Als wir LBG gegründet haben, geschah das aus unserer Liebe zu unserem liebsten Medium – Videospielen – sowie zum Erhalt und zur Bewahrung dieser Spiele. Wenn ein Produkt den Menschen, die ihr hart verdientes Geld dafür ausgeben, nicht den nötigen Respekt entgegenbringt, dann sehen wir keinen Grund, es unseren Kunden anzubieten, die für uns über allem stehen."

Video Games Plus argumentiert ähnlich:

"Seit fast 40 Jahren setzt sich VGP für physische Medien und den Erhalt des Werts von physischem Spielebesitz ein. Im Rahmen dieser Überzeugung gilt bei uns die Unternehmensrichtlinie, dass wir keine physischen Produkte für Videospielkonsolen führen, die lediglich einen digitalen Download-Code enthalten. Nach den derzeit verfügbaren Informationen wird die physische Version von Grand Theft Auto VI für die PlayStation 5 und die Xbox Series X voraussichtlich nur einen Download-Code in der Verpackung enthalten. Aus diesem Grund werden wir das Spiel gemäß unserer aktuellen Unternehmensrichtlinie nicht zum Verkauf anbieten."

Wie Vice berichtet, sieht es aktuell danach aus, als ob Rockstar wohl zu einem späteren Zeitpunkt auch GTA 6-Versionen mit Disc anbieten könnte.

Dies deutet eine Mail an, die der Rockstar-Support offenbar an einige Kund*innen verschickt hat: „Vielen Dank, dass Sie sich an den Rockstar-Support gewendet haben. Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Vorbestellung tatsächlich nur ein digitales Update beinhaltet; Sie können in den kommenden Monaten eine physische Kopie erwerben", heißt es darin.

Allerdings ist die Mail ungenau formuliert, zumindest wird das Wort "Disc" nicht explizit erwähnt. Mit "physische Kopie" könnte zwar eine Disc gemeint sein, als hundertprozentige Bestätigung sehen wir das noch nicht an.

Es ist allerdings gut möglich, dass Rockstar vorerst nur physische Versionen mit Download-Code anbietet, um Leaks und Spoiler zu verhindern. Es kann also durchaus sein, dass es zu einem späteren Zeitpunkt doch noch Discs geben könnte. Laut dem polnischen Portal PPE.pl sollen schon im Dezember 2026 Versionen mit physischen Datenträgern ausgeliefert werden, das ist aber nur ein Gerücht.

Bestimmte Händler aus Deutschland, die GTA 6 erst einmal nicht zum Verkauf anbieten werden, sind übrigens bislang nicht bekannt. Wer das Vice City-Abenteuer trotz alledem vorbestellen will, wird in diesen Shops fündig:

Der Preload für GTA 6 ist übrigens schon für den 12. November 2026 angesetzt. Auch die physische Version des kommenden Open World-Spiels soll bereits am 12. November erhältlich sein, damit alle gleichzeitig den Preload anwerfen können. Der offizielle Release bzw. die Freischaltung des Open World-Abenteuers geht dann aber erst am 19. November 2026 über die Bühne.

Welche der beiden Editionen habt ihr euch vorbestellt bzw. welche werdet ihr euch kaufen?