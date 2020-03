Halo Collection hat jetzt langersehnte Option, Community meckert trotzdem

Auch mehr als fünf Jahre nach Veröffentlichung wird die Halo: The Master Chief Collection für die Xbox One noch mit Updates versorgt. Aktuell profitieren Xbox-Zocker von der Veröffentlichung der einzelnen Halo-Teile für die PC-Version der Master Chief Collection, denn die entsprechenden Updates bekommt auch die Version für die Microsoft-Konsole.

Und der aktuelle Patch, der im Rahmen des PC-Releases von Halo CE Anniversary veröffentlicht wurde, hat es wirklich in sich.

Warum? Zunächst einmal, weil er mal wieder ziemlich groß ist. Satte 60 GB Speicherplatz werden von dem Update in Beschlag genommen, plant also etwas Wartezeit ein.

Diese Wartezeit lohnt sich aber. Zumindest für Halo 1-Nostalgiker, die nach dem Aufspielen des Patches eine tolle Überraschung erleben werden.

Denn nach dem Update findet ihr im Einstellungs-Menü eine zusätzliche Soundoption, mit der ihr zwischen dem Audio des "richtigen" Combat Evolved" und dem der Anniversary Edition umschalten könnt.

Hintergrund: In der Anniversary-Ausgabe von Halo 1 gab es lediglich die überarbeiteten und angepassten Sounds wie Waffeneffekte im Multiplayer zu hören. Viele Fans vermissten "ihre alten Sounds" und wünschten sich deswegen wohl aus Nostalgiegründen eine Option, die originale Multiplayer-Audiountermalung einzustellen.

Jetzt klingt Halo 1 im Multiplayer auf Wunsch also so, wie man es von der ersten Xbox in Erinnerung hat.

Unter dem Ankündigungs-Tweet des Updates finden sich einige erfreute Kommentare

Der Großteil der Antworten hat allerdings einen negativem Tenor, der allerdings mit anderen Dingen zusammenhängt

We've released an update to MCC on all platforms. While Xbox players can expect a large update, which includes classic audio toggle options for CE multiplayer, PC owners will receive a small update as well. See the latest patch notes for more info: https://t.co/HvEX2MJZa5 pic.twitter.com/tV0m4KFurO