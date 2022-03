Halo: Wer aufmerksam lauscht, kann in der TV-Serie ein Mass Effect-Easter Egg hören

Seit dem heutigen Donnerstag könnt ihr beim Pay TV-Sender Sky die Halo TV-Serie schauen. Die erste Staffel wird insgesamt neun Folgen umfassen und dreht sich wenig überraschend um ein Abenteuer des Supersoldaten Master Chief.

Kaum ist die Serie verfügbar, tauchen neben Einschätzungen und Meinungen zur Serie auch Beobachtungen und Details auf, die in den Folgen entdeckt wurden. Und offenbar nickt Halo an einer Stelle in die Richtung eines anderen populären SciFi-Spiele-Franchise: Mass Effect.

Wie GamesRadar berichtet, handelt es sich bei dem Easter Egg um ein akustisches, ihr müsst also genau lauschen. Denn bei ca. Minute 33:50 in der ersten Folge ist in einem Funkspruch Folgendes zu hören – frei aus dem englischen übersetzt:

Commander Shepherd, sie werden im Skillian Response Center verlangt.

Ein beabsichtigtes Easter Egg

Wer mit Mass Effect bon BioWare vertraut ist, stolpert natürlich sofort über diesen Namen. Denn Commander Shepard ist der spielbare Hauptcharakter in der Mass Effect-Serie, deren bislang letzter Hauptteil im Jahr 2012 erschien und die in der Zukunft mit einem vierten Teil fortgesetzt werden wird.

Und wie die Serien-Macher bestätigt haben, handelt es sich um ein absichtlich in der Serie platziertes Easter Egg. Zumindest sagte das Kiki Wolfkill von 343 Industries gegenüber GamesRadar. Jeder (aus dem Team) würde Mass Effect lieben, was man wohl mit dem kleinen akustische Geheimnis in der ersten Folge zum Ausdruck bringen wollte. Wenn ihr also mit der Serie loslegt, hört bei der angesprochenen Stelle mal genau hin.

Mehr zur Halo TV-Serie

In der Halo-Serie entdeckt der Master Chief auf einem Wüstenplaneten ein mysteriöses Artefakt, hinter dem auch die Covenant-Aliens her sind. Kurz entschlossen versucht er, dessen Geheimnis auf die Spur zu kommen. Der grüne Supersoldat wird von Pablo Schreiber (u.a. American Gods) verkörpert, außerdem spielen sind unter anderem anderem Natascha McElhone als Dr. Catherine Halsey und Bokeem Woodbine als Ex-Spartan-Soldat Soren zu sehen. Ich konnte mir die ersten beiden Folgen der Halo-Serie bereits anschauen und verrate euch in meinem Artikel, warum ich derzeit noch etwas zwiegespalten bin.