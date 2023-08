Wisst ihr noch damals bei MTV? Happy Tree Friends kehrt zurück mit neuer TV-Episode!

The Crackpet Show und Happy Tree Friends passen zueinander wie die Faust aufs Auge.

Happy Tree Friends war ein absolutes Phänomen auf MTV: Ein auf den ersten Blick extrem niedlicher Cartoon, der durch plötzliche Gewalt-Ausbrüche eine ganz spezielle Art von Humor transportiert. Wer allein schon bei dem Namen nostalgisch wird, kann sich jetzt freuen. Der Cartoon kehrt nämlich nicht nur mit einer komplett neuen Folge zurück, sondern legt auch noch ein Videospiel-Debüt hin, das besser kaum passen könnte.

Happy Tree Friends feiert ein Comeback, und zwar auch als chaotisch-brutales Spiel

Der Opa erzählt euch jetzt mal was: Vor gut zwanzig Jahren gab es noch lineares Fernsehen und darin diesen legendären Musikfernsehsender namens MTV. Auf dem liefen aber nicht nur Musikvideos (wie auf YouTube!), sondern auch höchst kuriose Sendungen wie das ultrabrutale Celebrity Deathmatch mit Knetfiguren oder eben Cartoons.

Cartoons wie Happy Tree Friends. Das richtet sich definitiv nicht an Kinder, weil sich die eigentlich betont niedlichen Gesellen innerhalb kürzester Zeit immer gegenseitig die Lichter ausknipsen. Was mit so heftiger Brutalität geschieht, dass allein dieser Kontrast schon für viele Fans ausreicht, um aus dem Lachen nicht mehr raus zu kommen.

Sie kommen zurück! Wer sich jetzt mit wohligen Nostalgie-Schauern daran zurück erinnert, kann frohlocken: Die possierlichen Tierchen kehren schon im September zurück und bekommen eine komplette neue TV-Episode spendiert. Das war aber noch nicht alles, das Beste kommt nämlich erst noch.

Auch als Spiel: Happy Tree Friends und The Crackpet Show machen gemeinsame Sache. Der Roguelite-Shooter für bis zu vier Spieler*innen eignet sich perfekt für dieses Crossover. Immerhin ist die Prämisse beinahe dieselbe, ihr mäht nämlich in einer durchgeknallten TV-Show haufenweise abgedrehte Tiere um.

So sieht das dann in Kombination aus und es passt einfach perfekt zueinander:

The Crackpet Show: Happy Tree Friends Edition erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC. Der Release soll am 27. September erfolgen, gleichzeitig mit der neuen TV-Episode. Auf der Switch und dem PC gibt es die normale Version der Crackpet Show bereits. Wer sie schon hat, bekommt die Happy Tree Friends-Inhalte als DLC.

Erinnert ihr euch noch an die Happy Tree Friends? Freut ihr euch drauf und wie findet ihr das Crackpet Show-Crossover?