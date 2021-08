Inked: A Tale of Love - Handgezeichnetes Rätsel-Abenteuer mit viel Gefühl

Entwickler: Somnia Genre: Puzzle-Plattformer/Adventure Plattform: Xbox/Switch/PlayStation/PC Release: 27. August 2021

Eigentlich erschien Inked: A Tale of Love vom kroatischen Indie-Entwicklerstudio Somnium Games bereits im April 2018. Nun wird der Puzzle-Plattformer unter dem Banner ihres neuen Publishers Pixmain in einer Neuauflage erscheinen. Dabei soll auch das Feedback der Spieler berücksichtigt werden, um das Game hinsichtlich Spielmechanik und Grafik aufzupolieren. Auch die Story, eine Geschichte über Liebe und Hoffnung, wurde noch einmal überarbeitet.

Was macht Inked: A Tale of Love so besonders?

In Inked übernehmen wir die Rolle eines namenlosen Helden, der sich auf die Suche nach seiner verlorenen Liebe, der schönen Malerin Aiko, macht. Mit einem magischen Pinsel bewaffnet macht er sich auf seine abenteuerliche Reise durch eine mit Kugelschreiber gezeichnete Welt voller Rätsel, imposanter Architektur und fantastischer Kreaturen. Es ist diese Mischung aus der originellen Grafik und einer berührenden Geschichte, die Inked herausstechen lässt.

Während wir uns durch die Welt rätseln, tauchen wir immer tiefer in ein Abenteuer, das die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit zunehmend verschwimmen lässt. Denn der Weg des namenlosen Helden wird begleitet von einer geheimnisvollen Stimme, hinter der sich der Künstler verbirgt, der die Kuli-Welt erschaffen hat. In seinen Zeichnungen hat er seine Erinnerungen verarbeitet, auf deren Pfaden wir in Inked wandern. Begleitet wird die tiefgründige Geschichte über Verlust und Liebe von einem verträumten Soundtrack.

Für wen ist Inked: A Tale of Love interessant?

Ihr mögt immersive Welten und Geschichten, die ans Herz gehen? Dann solltest ihr Inked: A Tale of Love definitiv im Auge behalten. Bereits während der gamescom, am 27. August 2021, wird der Rätselspaß erscheinen.

Auf uns warten 10 verschiedene Level, die vor allem Liebhaber von handgezeichneten Grafiken und asiatischer Kultur ansprechen dürften. Inked ist jedoch nicht nur etwas für Herz und Auge, sondern fordert auch den Kopf. Mit dem magischen Pinsel zeichnen wir geometrische Formen und manipulieren die Welt, um die Rätsel zu lösen und unsere verlorene Liebe wiederzufinden.

GamePro-Einschätzung