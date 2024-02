Harry Potter-Brettspiele im Angebot: Kampf um Hogwarts & mehr bei Amazon zum Sparpreis sichern

Kampf um Hogwarts ist das beliebteste, aber nicht das einzige gute Harry-Potter-Brettspiel.

Bei Amazon gibt es gerade Brettspiele rund um Harry Potter günstig im Angebot, darunter auch Kampf um Hogwarts, das seit Jahren beliebteste Harry-Potter-Spiel. Das Koop-Kartenspiel lässt euch alle sieben Schuljahre der Film- und Buchvorlage nachspielen. Ihr bekommt stattliche 33 Prozent Rabatt und bezahlt nur noch 36,97€ statt 54,99€ (UVP):

Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt, der Preis könnte sich also bald wieder ändern.

Daneben gibt es derzeit übrigens auch die Erweiterungen für Harry Potter: Kampf um Hogwarts sowie weitere Harry-Potter-Brettspiele im Angebot. Wenn ihr lieber gegen- als miteinander spielt, ist "Wettstreit um den Hauspokal" das Richtige für euch. Mit "Aufstieg der Todesser" bekommt ihr hingegen ein Koop-Würfelspiel, das sich ganz auf den Kampf gegen Voldemort und seine Schergen konzentriert. Hier die Übersicht über die Deals:

Was ist Harry Potter: Kampf um Hogwarts?

Die Karten in Harry Potter: Kampf um Hogwarts sind mit Szenen und Porträts aus den Filmen verziert.

Die ganze Geschichte zum Nachspielen: Harry Potter: Kampf um Hogwarts ist ein kooperatives Brettspiel, in dem ihr als Harry, Ron, Hermine und Neville gemeinsam Hogwarts gegen Voldemort verteidigt, und zwar über alle sieben Schuljahre hinweg. Das Spiel ist deshalb in sieben Abschnitte unterteilt, in denen ihr jeweils eigene Aufgaben erfüllen und beispielsweise den Stein der Weisen oder Sirius Black beschützen müsst. So erlebt ihr die gesamte Geschichte der Vorlage nach.

Karten sammeln & Teamwork: Spielerisch handelt es sich im Wesentlichen um einen kooperativen Deckbuilder: Ihr sammelt also im Spielverlauf Karten, die die individuellen Fähigkeiten eures Charakters repräsentieren. Um die Ziele zu erreichen, müsst ihr diese Fähigkeiten nicht nur klug ausbauen und einsetzen, sondern auch gut zusammenarbeiten und eure Skills miteinander kombinieren.

Mit der Filmlizenz ausgestattet: Kampf um Hogwarts ist mit der offiziellen Filmlizenz ausgestattet. Dadurch sind die insgesamt 252 Karten und die Heldentafeln reich verziert mit Szenen aus den Filmen und den Porträts der Schauspieler. Da eure Figuren über die sieben Jahre hinweg altern, gibt es natürlich immer wieder neue Karten mit aktualisierten Porträts.

