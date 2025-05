Das ist der neue Harry Potter: Cast der Serie für Harry, Hermine und Ron vorgestellt

Hermine, Harry und Ron. (Foto: Aidan Monaghan / © HBO)

Die kommende HBO-Serie zu den Harry Potter Büchern hat einen wichtigen Meilenstein erreicht und die wohl wichtigsten Rollen mit drei jungen Talenten besetzt. Endlich wissen wir, wer Harry, Hermine und Ron spielen wird.

Casting für die drei Hauptfiguren bekannt

Es hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt haben wir Gewissheit. HBO hat heute das Casting für die drei befreundeten Zauber-Kids bekannt gegeben. Hier erfahrt ihr, wen wir in der Serie in den wohl wichtigsten Rollen zu Gesicht bekommen:

Harry Potter - Dominic McLaughlin

Ron Weasley - Alastair Stout

Hermine - Arabella Stanton

Bisher konnten die drei Erfahrungen in Musicals und kleinen Nebenrollen sammeln, sie sind also eher unbekannte Gesichter. Das sollte sich jetzt ändern, immerhin besetzen sie die wohl auffälligsten Rollen in der HBO-Serie.

Die drei jungen Schauspieler*innen treten damit in die großen Fußstapfen von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die durch die Harry Potter-Filme weltberühmt wurden. Die Chancen stehen also gar nicht schlecht, dass wir in Zukunft auch abseits der Serie mehr von den drei jungen Talenten sehen werden.

Zuvor wurden bereits andere Rollen besetzt. So spielt Nick Frost etwa Hagrid, während John Lithgow in die Haut von Dumbledore schlüpft. Die wichtigste Rolle, die aktuell noch nach einem Schauspieler sucht, ist nun wohl der gefürchtete Widersacher – der, dessen Name nicht genannt werden darf.

Für das Casting hat das Team aber wohl noch etwas Zeit, denn aktuell laufen die Vorbereitungen für die Serie und das Autoren-Team sitzt an den Drehbüchern. Bis wir nach Hogwarts zurückkehren können, dauert es also noch eine ganze Weile.

Momentan ist ein Release für Ende 2026 oder sogar erst 2027 angedacht. Zu sehen bekommen wir die Folgen dann auf HBO, bei uns in Deutschland also vermutlich im Streaming-Angebot von WOW.