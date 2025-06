In der neuen Harry Potter-Serie werden zwei wichtige Figuren ihrem Buch-Vorbild besser gerecht

Die Dursleys sind die Stiefeltern von Harry Potter. (Bild: Warner Bros.)

Die Harry-Potter-Filme sind noch immer sehr beliebt. Obwohl sie sich stark an der Buchvorlage orientieren, gibt es auch einige deutliche Unterschiede. Die neue HBO-Serie möchte noch näher am Original bleiben und das Casting zweier Darsteller*innen zeigt das eindeutig.

Harry bekommt jüngere Stiefeltern

Die neue HBO-Umsetzung von Harry Potter wird schon vor dem ersten Trailer intensiv diskutiert. Viele Fans sind der Meinung, dass es eine solche Serie so kurz nach den Filmen eigentlich nicht bräuchte.

Gleichzeitig werden die Filme von Fans der Bücher immer wieder kritisiert, weil bestimmte Dinge verändert, Charaktere angepasst und Handlungsstränge übergangen wurden. Genau hier bietet sich also auch eine Chance für die neue Umsetzung.

HBO hat schon verlauten lassen, dass sie sich sehr nah an der Buchvorlage bewegen möchten. Eine Serie hat nun mal auch mehr Zeit, um Charaktere und Geschichten zu entwickeln als ein Film. Dieser Ansatz zeigt sich auch beim Casting von Harrys Stiefeltern, den Dursleys.

Das sind die Dursleys: Onkel Vernon und Tante Petunia nehmen Harry bekanntermaßen nach dem Tod seiner Eltern ziemlich widerwillig auf. In den Filmen wurden die beiden von Fiona Shaw und Richard Griffiths sehr lustig und gleichzeitig ziemlich fies dargestellt.

Tatsächlich unterscheidet sich die Darstellung aus den Filmen aber stark von der aus den Büchern. Vernon und Petunia sind nämlich eigentlich in der Vorlage deutlich jünger.

So unterscheiden sich Bücher und Filme bei dem Thema

Harrys Eltern waren bei ihrem Tod erst 21 Jahre alt. Petunia wird als zwei Jahre älter beschrieben. Vernon dürfte demnach ebenfalls erst Mitte 20 gewesen sein, als er Harry aufgenommen hat. Da Harry mit elf Jahren nach Hogwarts kommt, sind die beiden im Stein der Weisen also eigentlich erst Mitte, maximal Ende 30.

Vernon-Darsteller Griffiths war 2001, als der erste Film ins Kino kam, allerdings schon 54. Shaw ist etwas jünger und war damals 43. Zwischen den Schauspieler*innen und den Vorlagen liegen also zwischen knapp 10 und 20 Jahre.

So alt sind die neuen Dursleys: Bel Powley wird in der HBO-Serie Tante Petunia spielen, sie ist 1992 geboren, aktuell also 33 Jahre alt. Daniel Rigby, der Onkel Vernon spielen wird, ist 42 und wird noch in diesem Jahr 43.

Rein von den gewählten Schauspieler*innen dürfte die Darstellung also tatsächlich näher an der Vorlage sein. Ob sie dadurch auch besser sein wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Ein spannender Aspekt ist aber zusätzlich, dass für noch mehr Figuren aus den Büchern in den Filmen ältere Schauspielende gecastet wurden. Eventuell wird der Unterschied zur Serie daher noch größer.

