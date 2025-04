Harry Potter-Serie: Einer der vorgestellten Schauspieler war auch schon in den Filmen und ihr habt es vielleicht gar nicht bemerkt

Der neue Filch-Darsteller hatte schon eine Rolle in den Filmen. (Bild: Wizarding World)

Die Vorbereitungen auf die neue Harry Potter-Serie von HBO laufen auf Hochtouren. Erst gestern wurden die ersten Schauspieler*innen offiziell bestätigt. Was kaum jemand weiß: Einer davon hatte schon in den Filmen eine Rolle.

Der neue Filch war schon einmal in der Wizarding World

Zur Erinnerung: HBO hat am 15. April die ersten sechs Schauspieler*innen aus der neuen Harry Potter-Serie offiziell bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um:

Albus Dumbledore - John Litgow

- John Litgow Minerva McGonagall - Janet McTeer

- Janet McTeer Severus Snape - Paapa Essiedu

- Paapa Essiedu Hagrid - Nick Frost

- Nick Frost Quirinus Quirell - Luke Thallon

- Luke Thallon Argus Filch - Paul Whitehouse

14:22 Hogwarts Legacy 2: Was bereits bekannt ist und was wir uns wünschen

Autoplay

Auf den ersten Blick handelt es sich dabei um sechs komplett neue Gesichter in der Wizarding World. Bei Paul Whitehouse, der in der Serie den stets schlecht gelaunten Hausmeister Argus Filch verkörpern wird, stimmt das aber eigentlich gar nicht.

Whitehouse wurde nämlich schon für eine Rolle im dritten Film der Harry Potter-Reihe ausgesucht. Er spielte damals nämlich den ehrenwerten Sir Cadogan.

Sir wer? Sir Cadogan ist ein Ritter der Tafelrunde und erinnert nicht zuletzt an Don Quijote. Na ja, genau genommen war Sir Cadogan ein Ritter der Tafelrunde. Zur Zeit von Harry Potter ist er nämlich nur noch als Gemälde anzutreffen.

Nach einem Angriff auf das Gemälde "Die Fette Dame" nimmt Sir Cadogan für eine Weile dessen Platz als Wächter des Gryffindor-Gemeinschaftsraums ein und stellt sich dabei wirklich schlecht an. In den Büchern sorgt das für viele Lacher, in den Filmen wurde Sir Cadogan allerdings nahezu vollständig herausgeschnitten.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy.

Daher überrascht es auch nicht, dass niemand Paul Whitehouse mit Harry Potter in Verbindung bringt. Obwohl mehrere Szenen gedreht wurden, ist Sir Cadogan im Film nur einmal kurz im Hintergrund zu sehen.

Eine der geschnittenen Szenen hat es immerhin als "Deleted Scene" auf die DVD-Veröffentlichung von "Der Gefangene von Askaban" geschafft. Im zweiten Versuch dürfte Whitehouse in der Rolle von Filch aber deutlich mehr Bildschirmzeit erhalten.

Was haltet ihr von den ersten bestätigten Schauspieler*innen?