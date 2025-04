Endlich offiziell: Harry Potter-Serie enthüllt Cast für Hagrid, Dumbledore, Snape und Co.

Jetzt ist bekannt, wer in die großen Fußstapfen von Robbie Coltrane tritt (Quelle: Warner Bros.)

Seit 2023 ist bekannt, dass sich HBO an eine der wohl schwersten Serienumsetzungen aller Zeiten traut: Harry Potter. Nachdem in den vergangenen Tagen reichlich gemunkelt wurde, wer in die Rollen von Hagrid, Dumbledore, Snape und Co. schlüpft, sind jetzt die ersten sechs Schauspieler*innen offiziell bekannt.

Harry Potter-Cast: Diese Personen spielen Hagrid und Co.

Albus Dumbledore - John Litgow (Interstellar)

- John Litgow (Interstellar) Minerva McGonagall - Janet McTeer (Ozark)

- Janet McTeer (Ozark) Severus Snape - Paapa Essiedu (I May Destroy You)

- Paapa Essiedu (I May Destroy You) Hagrid - Nick Frost (Hot Fuzz)

- Nick Frost (Hot Fuzz) Quirinus Quirell - Luke Thallon (A Room with a View)

- Luke Thallon (A Room with a View) Argus Filch - Paul Whitehouse (The Death of Stalin)

Von links oben nach rechts unten: Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirell, Filch (Quelle: Culture Crave)

Und Harry, Ron und Hermine? Wer in die drei Hauptrollen schlüpft, ist derweil noch unklar. Da die Dreharbeiten wohl im Sommer 2025 starten, ist es bis zur Enthüllung aber sicher nicht mehr weit.

Verratet uns daher gerne in den Kommentaren, wen ihr euch für Harry, Ron und Hermine wünschen würdet.

Alles Wichtige zur Harry Potter-Serie

Die HBO-Serie soll aus insgesamt sieben Staffeln bestehen, von denen jede je eines der Bücher umsetzt – also von "Der Stein der Weisen" bis zu "Die Heiligtümer des Todes". Die komplette Serie soll dabei binnen 10 Jahren abgeschlossen sein.

In welcher Form ist J.K. Rowling involviert? Die Autorin ist als ausführende Produzentin unmittelbar an der Serie beteiligt, hat jedoch nicht das Drehbuch geschrieben.

Was den Release der ersten Staffel anbelangt, wird aktuell vom Zeitraum zwischen Ende 2026 bis Anfang 2027 ausgegangen.

Wie steht es um Hogwarts Legacy 2?

14:22 Hogwarts Legacy 2: Was bereits bekannt ist und was wir uns wünschen

Nachdem Warner Bros. die Definitive Edition von Hogwarts Legacy gecancelt hat, gilt die Aufmerksamkeit von Entwickler Avalanche wohl ganz dem Nachfolger, der seitens Publisher bereits offiziell angekündigt wurde.

Was uns in Hogwarts Legacy 2 erwarten könnte, haben wir im oberen Video einmal für euch zusammengefasst.

Freut ihr euch auf die Harry Potter-Serie von HBO oder seid ihr der Adaption gegenüber noch recht skeptisch?