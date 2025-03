Der 3. Harry Potter-Film vergisst eine wichtige Figur fast komplett und nur die Spiele würdigen sie - wisst ihr, um wen es geht?

Nicht alle Geschichten aus den Büchern haben es auch in die Harry-Potter-Filme geschafft.

Es ist kein Geheimnis, dass die Harry-Potter-Filme nicht alle Ereignisse aus den Büchern exakt nacherzählen. Manche Handlungsstränge mussten gekürzt oder sogar komplett gestrichen werden, damit die Filme nicht zu lang werden.

So sind auch ein paar bei den Fans der Bücher beliebte Figuren dem Rotstift zum Opfer gefallen. Ein edler Ritter spielt im dritten Teil beispielsweise eine wichtige Rolle, kommt im Film aber leider kaum vor.

Das steckt hinter dem ehrenwerten Sir Cadogan

Darum geht's: Im dritten Teil der Reihe "Der Gefangene von Askaban" dreht sich alles um Harrys Patenonkel Sirius Black. Sirius ist aus dem Zauberergefängnis Askaban geflohen und die Zauberwelt geht fälschlicherweise davon aus, dass er es jetzt auf Harry Leben abgesehen hat.

Nach einem Angriff auf das Gemälde "Die Fette Dame", das normalerweise den Eingang zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum bewacht, ist klar, dass Black schon in Hogwarts sein muss. Als Ersatz für die Dame wird vorübergehend das Gemälde von Sir Cadogan vor dem Eingang aufgehängt.

Sir Cadogan ist ein Ritter der Tafelrunde und weist auch Züge des berühmten Don Quijote auf. Für gewöhnlich hängt sein Gemälde im siebten Stock, was ihn aber nicht davon abhält, regelmäßig in anderen Bildern aufzutauchen und Schüler*innen zum Duell zu fordern.

Von übertriebener Wachsamkeit angetrieben, ändert Sir Cadogan das Passwort sehr häufig. Da sich Neville die vielen Codes nicht merken kann, schreibt er sie auf, verliert aber den Zettel.

Sirius Black findet den Zettel und Sir Cadogan gewährt dem gesuchten Verbrecher Zutritt zum Gemeinschaftsraum. Das führt dann auch wieder dazu, dass Sir Cadogan ebenfalls ausgetauscht wird.

Die Episode zieht sich in der Buchvorlage ziemlich lange und sorgt immer wieder für lustige Gespräche und Situationen. Im Film wurde der Großteil davon allerdings leider gekürzt.

In diesem Spielen tritt Sir Cadogan auf

Rückkehr in den Spielen: Der beliebte Ritter bekommt trotzdem immer wieder kleine Auftritte, etwa im GBA-Spiel zu "Der Gefangene von Askaban" und auch in Hogwarts Legacy kann sein Gemälde besucht werden.

Es gibt sogar eine eigene Handbuchseite, die dem ehrwürdigen Sir Cadogan gewidmet ist. Laut Eintrag war er mit Merlin selbst befreundet und erlangte Berühmtheit durch seinen Sieg über den Wyvern von Wye.

Immerhin: Die geplante HBO-Serie zu Harry Potter soll sich mehr Zeit für solche kleinen Geschichten nehmen. Möglicherweise bekommen wir dann auch mehr von Sir Cadogan zu sehen.

