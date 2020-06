Gerücht: Harry Potter-RPG kommt für PS5 & Xbox Series X, aber nicht 2020

Wisst ihr noch? 2018 tauchte ein Gameplay-Video zu einem bislang unveröffentlichten Harry Potter-RPG auf und stimmte die Fans euphorisch. Nachdem wir dann lange nichts mehr von dem geheimnisvollen Projekt gehört haben, gab es immer mal wieder Gerüchte dazu. Jetzt sind neue angebliche Infos aufgetaucht. Doch Möchtegern-Zauberlerlinge müssen sich laut Bloomberg noch etwas auf den Next Gen-Ausflug nach Hogwarts gedulden.

Neues Gerücht zum Release des Harry Potter-RPGs für PlayStation 5 und Xbox Series X

Laut Bloomberg-Journalist und Insider Jason Schreier (via Gematsu) komme das Harry Potter-Rollenspiel ausschließlich für PS5 und Xbox Series X auf den Markt, PS4 und Xbox One würden also nicht mehr berücksichtigt werden.

Allerdings dauere es bis zum Release noch ein Weilchen: Erst Ende 2021 soll das Spiel erscheinen.

Immerhin: Die offizielle Ankündigung des Harry Potter-RPGs soll am 22. August 2020 während des DC Fandome-Events erfolgen. Ursprünglich hätte die Ankündigung Bloomberg zufolge sogar schon zur E3 2020 stattfinden sollen. Die Messe hat aufgrund von COVID-19 bekanntlich aber nicht stattgefunden.

Harry Potter-Autorin J.K. Rowling machte in jüngster Vergangenheit erneut mit transphoben Aussagen auf Twitter auf sich aufmerksam. Laut Bloomberg soll Rowling aber "nur geringfügig direkt" am Spiel beteiligt sein.

Was könnte uns in dem Harry Potter-Spiel erwarten?

